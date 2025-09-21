Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 21 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Autárquicas 2025

Paulo Núncio colhido por bezerro durante garraiada do CDS

21 set, 2025 - 21:36 • Redação

Candidato à Câmara de Vila Franca de Xira brincou com a situação nas redes sociais. “Foi uma tarde muito bem passada”, diz Paulo Núncio.

A+ / A-

Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, foi colhido por um bezerro no sábado durante um evento organizado pelo partido, em Vila Franca de Xira.

O candidato à autarquia local tentou realizar uma pega de caras, mas acabou por ser atingido pelo bezerro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O deputado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais caiu na arena do Tentadero do Cabo e foi ajudado por outros colegas de pega e de partido.

Paulo Núncio divulgou o vídeo na rede social Instagram e reagiu com boa disposição.

Foi uma tarde muito bem passada na garraiada do CDS em Vila Franca de Xira. Como anunciado, o candidato pegou (ou tentou pegar) um bezerro 😀”, escreveu o cabeça de lista do CDS à autarquia ribatejana.

Paulo Núncio é candidato às eleições autárquicas de 12 de outubro e defensor das touradas.

A redução de impostos, o reforço da ação social e a segurança são algumas das suas bandeiras para as autárquicas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 21 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano