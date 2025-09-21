Paulo Núncio colhido por bezerro durante garraiada do CDS

Paulo Núncio, líder parlamentar do CDS, foi colhido por um bezerro no sábado durante um evento organizado pelo partido, em Vila Franca de Xira.

O candidato à autarquia local tentou realizar uma pega de caras, mas acabou por ser atingido pelo bezerro.

O deputado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais caiu na arena do Tentadero do Cabo e foi ajudado por outros colegas de pega e de partido.

Paulo Núncio divulgou o vídeo na rede social Instagram e reagiu com boa disposição.

“Foi uma tarde muito bem passada na garraiada do CDS em Vila Franca de Xira. Como anunciado, o candidato pegou (ou tentou pegar) um bezerro 😀”, escreveu o cabeça de lista do CDS à autarquia ribatejana.

Paulo Núncio é candidato às eleições autárquicas de 12 de outubro e defensor das touradas.

A redução de impostos, o reforço da ação social e a segurança são algumas das suas bandeiras para as autárquicas.