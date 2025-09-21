Menu
  Noticiário das 10h
  21 set, 2025
Pré-escolar. Carneiro critica arranque do ano letivo e diz que Governo "começou a casa pelo telhado"

21 set, 2025 - 11:21 • Daniela Espírito Santo

"O ministro da Educação prometeu seis a sete mil vagas para as crianças do pré-escolar, começou a casa pelo telhado e não falou com a associação nacional de municípios", acusa Carneiro, durante apresentação de candidato às autárquicas para a Maia.

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, acusa o Governo de ter começado "a casa pelo telhado" ao prometer "seis a sete mil vagas para as crianças do pré-escolar" sem falar "com a associação nacional de municípios".

"O Governo falha e mais um objetivo político que estabeleceu para o arranque do ano escolar", assegura Carneiro, durante a apresentação do candidato do PS à Maia, este domingo.

As declarações do socialista surgem no mesmo dia em que o jornal Público noticia que vários municípios rejeitaram a proposta do ministério da Educação para assinarem protocolos com o Governo. Esses protocolos deveriam garantir a abertura de mais vagas em salas já existentes ou em contentores temporários, com os municípios a receberem em troca até 42 mil euros por sala. No entanto, e apesar de alguns terem aceitado, "outros já disseram que a proposta não é exequível", relata o jornal.

