Seguro aponta que reconhecimento da Palestina tem "importância política, moral e simbólica"

21 set, 2025 - 21:13 • Lusa

O candidato presidencial salientou ainda a necessidade de Portugal estar do lado da "solução política que permita uma paz duradoura".

O candidato presidencial António José Seguro defendeu este domingo que o reconhecimento do Estado da Palestina tem "importância política, moral e simbólica", afigurando-se também um "passo essencial" para a paz, numa mensagem enviada à Lusa.

"O reconhecimento do Estado da Palestina significa afirmar que a paz só será possível com dois Estados viáveis, reconhecidos e seguros, que vivam lado a lado", reiterou o socialista. .

Para António José Seguro, este passo "é também uma afirmação de respeito pelo direito internacional, pela dignidade humana e pela paz".

O candidato presidencial salientou ainda a necessidade de Portugal estar do lado da "solução política que permita uma paz duradoura, baseada no diálogo e na coexistência pacífica entre Israel e Palestina".

O socialista já se tinha manifestado relativamente a este tema, numa publicação do Facebook em 01 de agosto, onde escreveu que "o reconhecimento não é, nem deve ser, um gesto contra Israel".

Portugal reconheceu este domingo formalmente o Estado da Palestina, segundo anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

"Hoje, dia 21 de setembro de 2025, o Estado português reconhece oficialmente o Estado da Palestina", disse o chefe da diplomacia portuguesa, numa declaração na missão portuguesa junto às Nações Unidas, em Nova Iorque.

Portugal juntou-se assim ao Reino Unido, Canadá e Austrália, que comunicaram essa decisão ao início da tarde de domingo, tornando-se o 13.º país da União Europeia a reconhecer o Estado palestiniano.

