Elevador da Glória: Leitão acusa Moedas de confundir politização com escrutínio

Carlos Moedas justificou a opção por esta data com o intuito de "não partidarizar um tema que deve merecer todos os esclarecimentos técnicos", acusando o PS de ter visto "na tragédia do elevador da Glória uma oportunidade para tentar politizar e ganhar votos".

A candidata falava aos jornalistas após o presidente da Câmara de Lisboa, o social-democrata Carlos Moedas, ter recusado hoje o pedido da oposição para uma reunião extraordinária na quinta-feira sobre o acidente com o elevador da Glória, tendo agendado o encontro para 13 de outubro, dia seguinte às autárquicas.

"Causa-me grande estranheza que esta reunião seja marcada para o dia seguinte às eleições com o argumento de não se politizar. Eu acho que o atual presidente da Câmara de Lisboa e também candidato - o que é um fator relevante - confunde politização com escrutínio democrático e, por mais que me queiram condicionar, eu não deixarei de dizer que são coisas diferentes", declarou a cabeça de lista da coligação às eleições de 12 de outubro, Alexandra Leitão.

A candidata da coligação PS/Livre/BE/PAN à Câmara de Lisboa acusa o presidente do município de confundir "politização com escrutínio democrático" , considerando lamentável a recusa em esclarecer "factos novos e gravíssimos" sobre o acidente com o elevador da Glória .

O elevador da Glória, em Lisboa, sob gestão da empresa municipal Carris, descarrilou no dia 03 de setembro, num acidente que provocou 16 mortos e duas dezenas de feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades.

"Estamos perante dois factos novos, e é por causa desses factos novos, posteriores às duas reuniões havidas, uma na Câmara e outra na Assembleia Municipal de Lisboa, que os partidos da oposição pediram uma reunião extraordinária da Câmara de Lisboa não para apressar os inquéritos, não para politizar nada, mas para discutir estes dois aspetos que são, objetivamente, muito relevantes", destacou Alexandra Leitão.

O requerimento surgiu na sequência de duas reportagens da comunicação social, que dão conta da "ocorrência de dois acidentes anteriores - em outubro de 2024 e maio de 2025 - que foram publicamente negados pelo presidente do conselho de administração da Carris e pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas que a própria Carris veio agora confirmar".

Antes da emissão das duas reportagens, a tragédia do elevador da Glória tinha sido abordada em duas reuniões camarárias extraordinárias, em 8 e 16 de setembro, e em Assembleia Municipal, no dia 9 do mesmo mês.

Para a candidata à autarquia da capital, estes são "factos novos, gravíssimos, importantíssimos" que têm de ser esclarecidos, considerando que Carlos Moedas evoca "o argumento da politização para se furtar a prestar esclarecimentos", algo que a socialista define como "uma coisa muito lamentável".

"Politizar é fazer aproveitamento político, era eu estar aqui a pedir demissões, a exigir coisas. Não estou a fazer nada disso. Eu só quero que na sede própria, os vereadores da oposição querem que na sede própria, que é a Câmara de Lisboa, se esclareçam novos factos vindos a lume por uma reportagem de uma cadeia de televisão e que são relevantíssimos", insistiu.

Para Alexandra Leitão, os lisboetas têm direito de conhecer "ou de pelo menos ter respostas antes de irem votar no dia 12".

"É importante que, quando alguém vai votar, tenha todos os elementos", reiterou, detalhando que, nesse sentido, a sua candidatura está a "analisar as regras procedimentais aplicáveis ao caso para perceber em que termos" é que a reunião poderá ser antecipada para antes das eleições.

A candidata socialista lembrou que não tem "pedido a demissão de ninguém", precisamente por querer os esclarecimentos que "estão agora a ser negados", mas reconheceu que, caso seja eleita, vê "com dificuldades a manutenção do presidente do conselho da administração da Carris", Pedro Bogas, "pela perda de confiança que tem com os lisboetas".

Atualmente, o executivo municipal integra sete eleitos da coligação "Novos Tempos" - PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança, sete eleitos da coligação "Mais Lisboa" - PS/Livre, dois da CDU e um do BE.