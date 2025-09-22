Menu
Marcelo na ONU: “Reconhecer o Estado da Palestina é reconhecer a paz”

22 set, 2025 - 22:02 • Fábio Monteiro

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, nas Nações Unidas, o reconhecimento do Estado da Palestina como condição essencial para a paz. Portugal é o 151.º país-membro da ONU a dar este passo e apenas o 13.º da União Europeia.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, que Portugal reconhece formalmente o Estado da Palestina como um “Estado soberano com plenos direitos”.

O chefe de Estado sublinhou que este passo é uma demonstração da convicção portuguesa de que “a solução de dois Estados é o único caminho viável para uma paz justa e duradoura no Médio Oriente”.

Na intervenção proferida em inglês perante a Assembleia Geral da ONU, Marcelo destacou que a decisão portuguesa visa reforçar “um esforço internacional mais amplo em prol da paz, da justiça e da estabilidade”. Advertiu ainda que a inação pode deixar “cicatrizes por gerações, alimentando o extremismo e mais instabilidade”.

“O acesso humanitário deve ser garantido sem demora. Todos os reféns devem ser libertados. O terrorismo, como o de 7 de outubro, nunca pode ser justificado. E os civis, independentemente da nacionalidade, religião ou etnia, devem ser protegidos em todos os momentos”, disse Marcelo.

O Presidente português apelou também a um “cessar-fogo imediato”, reiterando que o compromisso de Portugal com a paz no Médio Oriente tem sido “constante e claro”, sempre em alinhamento com as resoluções das Nações Unidas e com as fronteiras definidas em 1967.

Recordando o percurso diplomático de Portugal, Marcelo lembrou o apoio dado ao estatuto de observador da Palestina em 2012, o voto favorável ao alargamento dos seus direitos em dezembro de 2024 e a adesão à Declaração de Nova Iorque no início deste ano.

“Reconhecemos que ambos os países continuam a enfrentar ameaças à sua segurança, que devem ser resolvidas através do diálogo, da cooperação e da busca de uma paz justa e duradoura”, afirmou o chefe de Estado.

Marcelo sublinhou que este reconhecimento não é um gesto isolado, mas “a continuação de uma política de longa data e uma contribuição decisiva para a salvaguarda da solução dos dois Estados”.

A concluir o discurso, Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma mensagem clara aos líderes mundiais: “O reconhecimento do Estado da Palestina é o reconhecimento da própria paz. Agora, hoje. Amanhã teria sido demasiado tarde”.

