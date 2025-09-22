Mariana Mortágua suspende mandato no Parlamento

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, vai suspender o mandato como deputada na Assembleia da República, foi esta segunda-feira anunciado. Mariana Mortágua vai ser substituída no Parlamento por Andreia Galvão.

A coordenadora do BE suspende o mandato numa altura em que está a participar, desde 31 de agosto, na Flotilha Humanitária que está a caminho da Faixa de Gaza.

Quando integrou a flotilha, "o calendário previsto era o de chegar ao destino ainda antes do arranque dos plenários parlamentares. Mas os contratempos meteorológicos e logísticos da flotilha, a par dos ataques com drones de que foi alvo já na Tunísia, obrigaram a tempos de paragem superiores ao previsto", refere um comunicado publicado no site Esquerda.net. Mariana Mortágua tomou a decisão de suspender o mandato de deputada após uma "profunda reflexão nos últimos dias", concluindo que o Bloco de Esquerda não podia ficar sem representação nos debates parlamentares das próximas semanas.

A coordenadora do BE suspende o mandato "mantendo aqui uma presença política forte como deputada eleita, de quem representa muitas e muitos portugueses". "Mas também quero ter a certeza de que em todas as instâncias da vida política portuguesa o Bloco está representado. E o Bloco estará muito bem representado pela Andreia Galvão", afirmou Mariana Mortágua numa mensagem divulgada nas redes sociais. Mariana Mortágua vai ser substituída por Andreia Galvão, de 24 anos, que foi a terceira candidata do círculo de Lisboa nas últimas legislativas.

Nascida em Lisboa, Andreia Galvão é atriz, produtora e agente cultural. No currículo tem uma licenciatura em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e é mestre em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema.