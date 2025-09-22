Mariana Mortágua suspende mandato no Parlamento

22 set, 2025 - 17:10 • Ricardo Vieira
A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, vai suspender o mandato como deputada na Assembleia da República, foi esta segunda-feira anunciado.
Mariana Mortágua vai ser substituída no Parlamento por Andreia Galvão.
A coordenadora do BE suspende o mandato numa altura em que está a participar, desde 31 de agosto, na Flotilha Humanitária que está a caminho da Faixa de Gaza.
Quando integrou a flotilha, "o calendário previsto era o de chegar ao destino ainda antes do arranque dos plenários parlamentares. Mas os contratempos meteorológicos e logísticos da flotilha, a par dos ataques com drones de que foi alvo já na Tunísia, obrigaram a tempos de paragem superiores ao previsto", refere um comunicado publicado no site Esquerda.net.
Mariana Mortágua tomou a decisão de suspender o mandato de deputada após uma "profunda reflexão nos últimos dias", concluindo que o Bloco de Esquerda não podia ficar sem representação nos debates parlamentares das próximas semanas.
Com esta ausência, e com a flotilha ainda a caminh(...)
A coordenadora do BE suspende o mandato "mantendo aqui uma presença política forte como deputada eleita, de quem representa muitas e muitos portugueses".
"Mas também quero ter a certeza de que em todas as instâncias da vida política portuguesa o Bloco está representado. E o Bloco estará muito bem representado pela Andreia Galvão", afirmou Mariana Mortágua numa mensagem divulgada nas redes sociais.
Mariana Mortágua vai ser substituída por Andreia Galvão, de 24 anos, que foi a terceira candidata do círculo de Lisboa nas últimas legislativas.
Nascida em Lisboa, Andreia Galvão é atriz, produtora e agente cultural. No currículo tem uma licenciatura em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e é mestre em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema.
A nova deputada do BE iniciou a atividade política no âmbito da manifestação pela justiça climática. Participa no movimento social pelas periferias e é membro da Comissão Política e da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda.
Numa mensagem publicada nas redes sociais, Andreia Galvão diz que entra no Parlamento "numa altura de ataque aos direitos dos trabalhadores, de desgovernação florestal e social, da necessidade de convergência em torno do que nós faz um povo na sua diversidade".
Andreia Galvão diz que substituirá Mariana Mortágua "durante um mês", com "grande responsabilidade cívica e política".
Termina a mensagem com um desejo de força para Mariana Mortágua na Flotilha Humanitária que pretende levar alimentos e medicamentos para a Faixa de Gaza.
A Renascença sabe que Fabian Figueiredo, o número dois da lista por Lisboa, não assumiu o cargo por razões profissionais.