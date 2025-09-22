Menu
  • Noticiário das 17h
  • 22 set, 2025
Mariana Mortágua suspende mandato no Parlamento

22 set, 2025 - 17:10 • Ricardo Vieira

Deputada do BE, que está a participar numa flotilha a caminho de Gaza, vai ser substituída por Andreia Galvão.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, vai suspender o mandato como deputada na Assembleia da República, foi esta segunda-feira anunciado.

Mariana Mortágua vai ser substituída no Parlamento por Andreia Galvão.

A coordenadora do BE suspende o mandato numa altura em que está a participar na Flotilha Humanitária que está a caminho da Faixa de Gaza.

Quando integrou a flotilha, "o calendário previsto era o de chegar ao destino ainda antes do arranque dos plenários parlamentares. Mas os contratempos meteorológicos e logísticos da flotilha, a par dos ataques com drones de que foi alvo já na Tunísia, obrigaram a tempos de paragem superiores ao previsto", refere um comunicado publicado no site Esquerda.net.

Mariana Mortágua tomou a decisão de suspender o mandato de deputada após uma "profunda reflexão nos últimos dias", concluindo que o Bloco de Esquerda não podia ficar sem representação nos debates parlamentares das próximas semanas.

"Faço-o mantendo aqui uma presença política forte como deputada eleita, de quem representa muitas e muitos portugueses. Mas também quero ter a certeza de que em todas as instâncias da vida política portuguesa o Bloco está representado. E o Bloco estará muito bem representado pela Andreia Galvão", afirmou Mariana Mortágua numa mensagem divulgada nas redes sociais.

[em atualização]

