PSD aposta em independentes e quer recuperar as câmaras de Sintra, Gaia e Porto

Quando Luis Montenegro foi eleito líder do PSD, em 2022, a moção de estratégia apontava como meta a “recuperação da liderança da ANMP e da ANAFRE” e nessa altura foi criada uma equipa de coordenação para começar a trabalhar na escolha dos candidatos. Pedro Alves foi o escolhido para coordenador autárquico do partido e, em entrevista à Renascença, diz que desde essa altura que o PSD está a preparar estas eleições, e a iniciativa Sentir Portugal serviu para Montenegro definir a estratégia para as eleições de outubro. “Começámos com um projeto que o líder do partido lançou, que era o Sentir Portugal, onde tivemos a oportunidade de percorrer todos os concelhos do país, contactar com todas as comunidades, simultaneamente também perceber a dinâmica interna do Partido e a capacidade que teria para responder a este desafio que nós colocámos de ganhar as eleições autárquicas” refere Pedro Alves. No PSD há quem considere que esta meta é uma tarefa muito difícil de alcançar, é o caso do autarca de Cascais Carlos Carreiras, mas na direção do partido acredita-se que é mesmo possível.

Para tentar ganhar câmaras ao Partido Socialista, que desde 2013 lidera a ANMP, Luis Montenegro percebeu que, para além dos candidatos militantes, o PSD devia também apostar em candidaturas independentes que estão no terreno e ganharam as eleições. Pedro Alves refere que o partido tem de ir ao encontro dos eleitores e daí o apoio a Isaltino Morais em Oeiras e Maria das Dores Meira em Setúbal. “Se as pessoas escolhem um cidadão independente para gerir o seu território, porquê é que o PSD tem que, por diretório partidário, impor uma equipa ou um projeto político àquela comunidade que quer fazer diferente e que se revê nesses cidadãos? E foi isso que nós procurámos fazer, também houve, ao contrário, ou seja, também houve grupos de cidadãos independentes que se aproximaram do PSD e que são neste momento candidatos pelo PSD”, diz Pedro Alves, dando exemplos da Figueira da Foz com Pedro Santana Lopes, em Anadia com Jorge Sampaio ou Manuel Cordeiro em São João da Pesqueira. A poucas semanas do dia das eleições, o coordenador autárquico do PSD garante que o partido escolheu os melhores candidatos para estas eleições autárquicas que contam com duas novas variáveis, a limitação de mandatos que impede muitos autarcas de se candidatarem e qual será a dimensão do Chega no poder local.