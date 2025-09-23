AD pede afastamento de candidato do PS a junta do Barreiro após "atos violentos"

23 set, 2025 - 22:43 • Redação
A AD exige a renúncia do candidato do PS à União de Freguesias de Palhais e Coina, no concelho do Barreiro, após Juvenal Silvestre ser filmado durante uma altercação ocorrida na semana passada.
O candidato socialista às autárquicas de 12 de outubro terá retirado um cartaz durante a noite, que denunciava uma fuga de água na via pública, e no dia seguinte tentou agredir o homem responsável pelo protesto.
“Durante a noite, o referido candidato retirou um cartaz colocado por um cidadão de Palhais que, legitimamente, expressava a sua indignação pelos 10 meses de inércia perante uma fuga de água na via pública”, refere a AD Barreiro, em comunicado.
“No dia seguinte, conduzindo o veículo da própria União de Freguesias, tentou atropelar esse mesmo cidadão e, não satisfeito, munido de uma barra de ferro, procurou agredi-lo fisicamente, como é visível no vídeo que circula na internet”, sublinha a coligação PSD/CDS.
A AD repudia os “atos violentos” e considera que Juvenal Silvestre “não é digno de se apresentar a eleições”.
“Não reconhecemos no Partido Socialista, enquanto instituição, esta atitude. Mas entendemos que a dignidade democrática exige que o PS retire a confiança política ao seu candidato e proceda à sua exclusão da corrida eleitoral de 12 de outubro”, refere a coligação de direita.
O PS Barreiro também “repudia e condena a violência em todas as suas formas”, mas “reitera a confiança em todos os seus autarcas”.
Num comunicado divulgado na rede social Instagram, os socialistas reconhecem que "o crescimento da extrema-direita configura novos desafios ao exercício do poder local", minando a confiança nas instituições e dificultando consenso ao "manipular informação, polarizar opiniões e criar tensões".
O PS defende que "a chave para combater o populismo é o diálogo interpartidário com os demais partidos do espectro da democracia".