AD pede afastamento de candidato do PS a junta do Barreiro após "atos violentos"

A AD exige a renúncia do candidato do PS à União de Freguesias de Palhais e Coina, no concelho do Barreiro, após Juvenal Silvestre ser filmado durante uma altercação ocorrida na semana passada.



O candidato socialista às autárquicas de 12 de outubro terá retirado um cartaz durante a noite, que denunciava uma fuga de água na via pública, e no dia seguinte tentou agredir o homem responsável pelo protesto.

“Durante a noite, o referido candidato retirou um cartaz colocado por um cidadão de Palhais que, legitimamente, expressava a sua indignação pelos 10 meses de inércia perante uma fuga de água na via pública”, refere a AD Barreiro, em comunicado.

“No dia seguinte, conduzindo o veículo da própria União de Freguesias, tentou atropelar esse mesmo cidadão e, não satisfeito, munido de uma barra de ferro, procurou agredi-lo fisicamente, como é visível no vídeo que circula na internet”, sublinha a coligação PSD/CDS.