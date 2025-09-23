Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

SNS

Governo não vai obrigar médicos do Barreiro a irem trabalhar para Almada

23 set, 2025 - 17:04 • Manuela Pires

A ministra da Saúde disse aos deputados que o diploma que está a ser preparado por vários ministérios está também a estudar incentivos para os profissionais que vão trabalhar na nova urgência regional da margem sul.

A+ / A-

Na véspera do debate quinzenal com o primeiro-ministro, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, garantiu esta terça-feira no Parlamento que o Governo não vai forçar a mobilidade dos profissionais de saúde que vão trabalhar para a nova Urgência Regional de ginecologia-obstetrícia da Margem Sul, no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Questionada pelo deputado Rui Cristina, do Chega, sobre a notícia avançada a semana passada, a ministra referiu que o decreto-lei que ainda está a ser elaborado não contempla nenhuma mobilidade forçada e pode ser alargado a outras regiões do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Não há nenhum despacho preparado para fazer mobilidade à força, o que está a ser preparado no seio do Governo e que envolve vários ministérios, e não só o Ministério da Saúde, é um diploma que está exatamente a estudar as condições em que estas urgências regionais, agora são a obstetrícia e ginecologia, depois poderão vir a ser outras, nós temos problemas com outras também, em termos de falta de recursos humanos. Não vai ser forçado e é obrigatório haver negociações com os sindicatos”, disse a ministra da Saúde.

Ministra da Saúde "só causa mais estragos" e "não está a fazer nada" no Governo

Conversa de Eleição

Ministra da Saúde "só causa mais estragos" e "não está a fazer nada" no Governo

Fernando Medina, antigo governante do PS, mantém a(...)

Ana Paula Martins referiu que os sindicatos vão estar envolvidos no diploma e acrescentou que o Governo estuda incentivos aos profissionais de saúde quer para as deslocações, mas também para o trabalho que vai ser feito em equipa nas Urgências.

“Este diploma está exatamente a estudar um regime que possa, também, não só minimizar o impacto que estas deslocações, quando forem necessárias, podem ter, mas também, eu diria, de alguma maneira, estimular um pouco aquilo que é este trabalho em equipa, porque se destina não só a médicos, mas também a enfermeiros e a técnicos de saúde”, disse Ana Paula Martins.

A audição regimental da ministra da Saúde decorre uma semana depois de Ana Paula Martins ter estado no Parlamento na mesma comissão de saúde para dar explicações sobre as urgências hospitalares encerradas na região de Setúbal.

Governo avança com novo regime de convenções com médicos de família

Esta tarde, Ana Paula Martins voltou a ser questionada pelo tema e garantiu que este modelo de urgências vai ser aplicado a todo o país.

Nova urgência regional de obstetrícia em Setúbal? Ordem dos Médicos tem "muitas dúvidas"

Nova urgência regional de obstetrícia em Setúbal? Ordem dos Médicos tem "muitas dúvidas"

Bastonário recorda que não existem profissionais s(...)

“Vamos começar, naturalmente, pela Península de Setúbal, vamos começar por Lisboa e Vale do Tejo e depois iremos para as outras regiões” adiantou.

Na declaração inicial, a ministra da Saúde anunciou que ainda este ano vai ser implementado um novo regime de convenções para atribuir médico de família aos utentes.

“Até final do ano, será iniciado um novo regime de convenções com médicos de família para dar resposta a quem ainda não tem médico de família”, adiantou Ana Paula Martins.

A governante adiantou aos deputados que, para além das futuras unidades de saúde familiar de modelo C, que serão geridas pelos setores social e privado, o novo regime de convenções constituirá uma “outra forma de alargar a cobertura de medicina geral e familiar a quem mais dela precisa”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano