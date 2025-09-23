“Nenhum poder é eterno”: Marcelo defende reforma da ONU e multilateralismo face às crises globais

[Em atualização.]

No seu discurso na 80.ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, esta segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou o compromisso de Portugal com o multilateralismo e anunciou a intenção de ver o país eleito como membro não-permanente do Conselho de Segurança para o biénio 2027-2028.

"Portugal é hoje o que sempre aspirou ser: um país aberto ao mundo, construtor de pontes, profundamente multilateralista e guiado pela Carta das Nações Unidas", disse Marcelo, num discurso marcado pelo tom crítico à inércia do sistema internacional face às crises atuais.

O chefe de Estado alertou para um "momento existencial" das Nações Unidas, defendendo a urgência de uma reforma do Conselho de Segurança que reflita a realidade geopolítica do século XXI. "Sem mudança, sem renovação, as Nações Unidas serão marginalizadas e restará apenas a lei da força", avisou.

Marcelo defendeu uma ONU mais representativa, com assentos permanentes para o continente africano e para potências emergentes como o Brasil e a Índia. Criticou ainda a utilização abusiva do direito de veto, considerando "inaceitável que continue a paralisar decisões essenciais perante o sofrimento humano".

"Quando se esquecem os princípios, quando se abandonam os princípios em nome da pura realpolitik — refiro-me ao poder, ou aos poderes do momento — esquece-se que nenhum poder é eterno. Nenhuma personalidade é eterna. Impérios ascenderam e caíram", disse.