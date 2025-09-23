Menu
Primeiro-ministro indigita Manuel António da Silva Vieira como novo diretor do SIED

23 set, 2025 - 18:52 • Lusa

Nome já foi comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro ao parlamento para futura audição.

O primeiro-ministro indigitou Manuel António da Silva Vieira como novo diretor do Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), tendo já comunicado o nome ao parlamento para futura audição, disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro.

Manuel António da Silva Vieira foi secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna entre agosto de 2024 e março de 2025 e substituirá no cargo o diplomata José Pedro Marinho da Costa, nomeado em setembro de 2023.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a mesma fonte, o nome de Manuel António da Silva Vieira já foi comunicado pelo gabinete do primeiro-ministro ao parlamento, com pedido de audição conjunta pela Comissão de Assuntos Constitucionais e Comissão de Defesa Nacional.

O Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED) é a entidade com competência exclusiva para a produção de informações tendentes à salvaguarda da independência nacional, dos interesses nacionais e da segurança externa do Estado Português e integra o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), organismo que depende diretamente do primeiro-ministro, tal como o Serviço de Informações de Segurança (SIS).

Manuel António da Silva Vieira nasceu na Maia (Porto) em 1961 e é licenciado e pós-graduado em Direito.

De acordo com a nota biográfica disponibilizada pelo gabinete do primeiro-ministro, foi chefe do gabinete do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (2023-2024) e secretário-geral adjunto do Sistema de Segurança Interna (agosto de 2024-março de 2025), bem como conselheiro de segurança na Embaixada de Portugal em Luanda.

