SOS Animal avança com queixa de garraiada em que Paulo Núncio foi colhido por bezerro

23 set, 2025 - 07:45 • João Malheiro

Sobre o caso de Paulo Núncio, a SOS Animal sublinha que "virilade perfomativa não substitui competência".

A SOS Animal vai avançar com uma queixa ao Ministério Público para esclarecer a legalidade da garraiada do CDS-PP em Vila Franca de Xira, em que Paulo Núncio foi albaroado por um bezerro.

O vídeo correu as redes sociais e mostra o candidato autárquico do centristas a tentar fazer a pega de um bezerro, sem sucesso, acabando por tombar no chão. O deputado e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais caiu na arena do Tentadero do Cabo e foi ajudado por outros colegas de pega e de partido.

A utilização de um bezerro foi criticada por expor o animal "a medo, stress e risco de lesão", apontando que eventos tauromáticos têm de ser comunicados previamente, com a identificação do recinto e do promotor.

"Se o evento não tiver cumprido a lei, estaremos perante um duplo falhanço: jurídico e civilizacional", refere a associação, em comunicado.

A SOS Animal visa, também, diretamente, o vídeo de Paulo Núncio, sublinhando que "virilade perfomativa não substitui competência". "É sempre mais fácil chamar urbanodepressivos aos outros do que encarar o espelho após ser colhido por um bezerro mais pequeno do que muitos cães", aponta.

"É difícil aceitar que o erário continue a financiar a logística de 'brincadeiras' com animais, promovidas por quem deveria dar o exemplo", critica, ainda, a associação.

Paulo Núncio é candidato às eleições autárquicas de 12 de outubro e defensor das touradas.

A redução de impostos, o reforço da ação social e a segurança são algumas das suas bandeiras para as autárquicas.

Paulo Núncio divulgou o vídeo na rede social Instagram e reagiu com boa disposição.

Foi uma tarde muito bem passada na garraiada do CDS em Vila Franca de Xira. Como anunciado, o candidato pegou (ou tentou pegar) um bezerro 😀”, escreveu o cabeça de lista do CDS à autarquia ribatejana.

