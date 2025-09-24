Autárquicas. PS lamenta exclusão de Amândio Nunes na candidatura a Castelo Branco

O PS lamentou ter de abdicar de Amândio Nunes na sua candidatura aos órgãos autárquicos de Castelo Branco, após o Tribunal Constitucional ter decretado a sua inelegibilidade, mas disse aceitar a decisão que considerou "soberana".

Em comunicado, o PS de Castelo Branco explicou que, "em absoluta normalidade, a lista do PS será apresentada com os elementos restantes".

O Tribunal Constitucional (TC) considerou Amândio Nunes inelegível à candidatura aos órgãos autárquicos de Castelo Branco pela lista do PS.

No acórdão, de segunda-feira, a que a agência Lusa teve acesso, o TC declarou a inelegibilidade de Amândio Paulo Martins Nunes (terceiro nome da lista), após o PSD apresentar impugnação, pedido esse que também incluía o nome de Sónia Mexia, segundo nome da lista socialista, liderada por Leopoldo Rodrigues.

"Queremos garantir aos albicastrenses que o Partido Socialista apresenta, nas suas listas, as pessoas mais competentes e mais preparadas, e que todos, do primeiro efetivo ao último suplente, estão em condições de desempenhar um excelente mandato em prol da nossa terra".

"Relativamente à candidata Sónia Mexia, o Tribunal Constitucional deu razão ao PS, confirmando a decisão do Tribunal de Castelo Branco, permitindo a sua candidatura. Relativamente ao candidato Amândio Nunes, o Tribunal Constitucional entende não ser permitida a sua candidatura", explicaram os socialistas.

Na nota, o PS explicou ainda que, após a apresentação da lista, "apesar de todas as informações serem no sentido da possibilidade da candidatura de Amândio Nunes, chegou a ser considerada a possibilidade da sua suspensão de funções como Coordenador Municipal da Proteção Civil, o que teria permitido, como o Tribunal Constitucional afirma, a sua apresentação como candidato".

No entanto, adiantaram que, nesse momento, aproximava-se "o grave incêndio" que atingiu o concelho.

"A decisão que tomámos foi que seria sem dúvida preferível o PS correr o risco de ficar sem um dos seus candidatos do que ficar o município sem o seu Coordenador Municipal da Proteção Civil no momento em que mais precisava dele".

Segundo o PS, no caso do candidato Amândio Nunes "existiam algumas dúvidas" que procuraram esclarecer, nomeadamente junto da Comissão Nacional de Eleições.

"Não havia, até agora, jurisprudência sobre esta matéria, sendo que as respostas que obtivemos foram no sentido de que era legal a candidatura de Amândio Nunes, o que foi, aliás, confirmado, duas vezes, pelo Tribunal da Comarca de Castelo Branco" perante duas reclamações apresentadas.

Contudo, realçaram que o entendimento do TC foi pela impossibilidade da candidatura de Amândio Nunes.

"Essa decisão é soberana e, portanto, aceite pelo Partido Socialista, com toda a normalidade", concluíram.