Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autárquicas. PS lamenta exclusão de Amândio Nunes na candidatura a Castelo Branco

24 set, 2025 - 20:48 • Lusa

TC declarou a inelegibilidade de Amândio Paulo Martins Nunes (terceiro nome da lista), após o PSD apresentar impugnação.

A+ / A-

O PS lamentou ter de abdicar de Amândio Nunes na sua candidatura aos órgãos autárquicos de Castelo Branco, após o Tribunal Constitucional ter decretado a sua inelegibilidade, mas disse aceitar a decisão que considerou "soberana".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado, o PS de Castelo Branco explicou que, "em absoluta normalidade, a lista do PS será apresentada com os elementos restantes".

O Tribunal Constitucional (TC) considerou Amândio Nunes inelegível à candidatura aos órgãos autárquicos de Castelo Branco pela lista do PS.

No acórdão, de segunda-feira, a que a agência Lusa teve acesso, o TC declarou a inelegibilidade de Amândio Paulo Martins Nunes (terceiro nome da lista), após o PSD apresentar impugnação, pedido esse que também incluía o nome de Sónia Mexia, segundo nome da lista socialista, liderada por Leopoldo Rodrigues.

"Queremos garantir aos albicastrenses que o Partido Socialista apresenta, nas suas listas, as pessoas mais competentes e mais preparadas, e que todos, do primeiro efetivo ao último suplente, estão em condições de desempenhar um excelente mandato em prol da nossa terra".

"Relativamente à candidata Sónia Mexia, o Tribunal Constitucional deu razão ao PS, confirmando a decisão do Tribunal de Castelo Branco, permitindo a sua candidatura. Relativamente ao candidato Amândio Nunes, o Tribunal Constitucional entende não ser permitida a sua candidatura", explicaram os socialistas.

Na nota, o PS explicou ainda que, após a apresentação da lista, "apesar de todas as informações serem no sentido da possibilidade da candidatura de Amândio Nunes, chegou a ser considerada a possibilidade da sua suspensão de funções como Coordenador Municipal da Proteção Civil, o que teria permitido, como o Tribunal Constitucional afirma, a sua apresentação como candidato".

No entanto, adiantaram que, nesse momento, aproximava-se "o grave incêndio" que atingiu o concelho.

"A decisão que tomámos foi que seria sem dúvida preferível o PS correr o risco de ficar sem um dos seus candidatos do que ficar o município sem o seu Coordenador Municipal da Proteção Civil no momento em que mais precisava dele".

Segundo o PS, no caso do candidato Amândio Nunes "existiam algumas dúvidas" que procuraram esclarecer, nomeadamente junto da Comissão Nacional de Eleições.

"Não havia, até agora, jurisprudência sobre esta matéria, sendo que as respostas que obtivemos foram no sentido de que era legal a candidatura de Amândio Nunes, o que foi, aliás, confirmado, duas vezes, pelo Tribunal da Comarca de Castelo Branco" perante duas reclamações apresentadas.

Contudo, realçaram que o entendimento do TC foi pela impossibilidade da candidatura de Amândio Nunes.

"Essa decisão é soberana e, portanto, aceite pelo Partido Socialista, com toda a normalidade", concluíram.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano