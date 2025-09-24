Elevador da Glória, lixo e habitação aquecem debate tenso entre candidatos a Lisboa

Questionada se vai forçar uma nova reunião camarária, Alexandra Leitão diz que o PS está a "estudar as regras", mas "há uma norma que diz que a reunião deve ser marcada para os oito dias subsequentes e manifestamente não foi".

"Há dois factos novos posteriores às duas reuniões a que se refere Carlos Moedas. Os factos novos são, ter havido dois acidentes um no final de 2024 e outro em maio de 2025; que tinham sido negados ou alegadamente ocultados pela administração da Carris; e há um segundo facto novo que é haver cartas da comissão de trabalhadores dirigidas ao presidente da Câmara de Lisboa a assinalar problemas de manutenção."

Alexandre Leitão, candidata da coligação PS/Livre/BE/PAN, considera que há factos novos que merecem a convocação de uma nova reunião camarária e explicações de Carlos Moedas.

“Estamos a falar de uma falha técnica e não de responsabilidades políticas. Essas não precisam de uma reunião de câmara. Estão apuradas pelo investimento que fizemos na Carris, pelo orçamento que a Carris tem e por aquilo que foi a manutenção na Carris, que essa é a responsabilidade do acionista”, argumentou.

O autarca Carlos Moedas, cabeça de lista da coligação PSD/CDS/IL, diz que convocou a reunião para depois das eleições autárquicas de 12 de outubro para evitar a "politização" da tragédia.

O frente a frente começou com a polémica em torno de um pedido de uma nova reunião camarária sobre o desastre no Elevador da Glória, de 3 de setembro, que provocou 16 mortos e 22 feridos.

O acidente no Elevador da Glória, os problemas no lixo, habitação, trânsito e transportes aqueceram o debate desta terça-feira, na CNN Portugal, entre os candidatos à Câmara de Lisboa.

João Ferreira, candidato da CDU, não concorda quando Carlos Moedas diz que "as responsabilidades políticas estão apuradas" no caso do Elevador da Glória.

"A reportagem da TVI trouxe informações contraditórias com os esclarecimentos prestados pelo presidente da Câmara. Em nenhum momento foi mencionada uma carta dos trabalhadores da Carris à câmara dando conta de problemas ou de preocupações relativas à segurança", atira João Ferreira.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, respondeu que a carta nunca refere explicitamente o Elevador da Glória.

João Ferreira retomou a palavra para dizer que no concurso público de 2022 para a manutenção do Elevador da Glória o vencedor apresentou um "preço anormalmente baixo, 46% abaixo do preço fixado no caderno de encargos".

"O outro concorrente disse que por esse preço não se faz o serviço, Carlos Moedas e o conselho de administração da Carris acham que é natural e que não merece justificação nenhuma. Nós achamos que há uma justificação que é preciso ser dada”, declarou o candidato da CDU, para quem a "externalização da manutenção foi um erro".

Bruno Mascarenhas, do Chega, defende que no início do mandato Carlos Moedas foi alertado pelos trabalhadores para problemas de segurança na Carris.

"Houve informação atempada, a gestão do PSD sabia o que se estava a passar, sabia dos inúmeros problemas na Carris e nada foi feito. Quando a Câmara não fiscaliza uma empresa municipal, isso é inacreditável", lamenta o candidato.

Bruno Mascarenhas considera que Carlos Moedas "nem devia ser candidato tendo em conta a gravidade desta situação" e que já devia ter demitido conselho de Administração da Carris e o vereador para a área dos transportes.

“Lisboa nunca esteve tão suja"



No debate na CNN Portugal, Carlos Moedas disse querer voltar a centralizar a questão da higiene urbana e prometeu recolha de lixo indiferenciado seis dias por semana.

O autarca diz que contratou mais trabalhadores para o setor e criticou Alexandra Leitão por defender “mais descentralização” do lixo e “acupuntura urbana”.

Alexandra Leitão explicou que "acupuntura urbana" são pequenas obras "que muita falta fazem", como tirar ervas daninhas ou reparar calçada, e atacou o legado de Carlos Moedas: “Lisboa nunca esteve tão suja, nunca cheirou tão mal, nunca teve espaços públicos tão descuidados”.

“Se pôs mais dinheiro e contratou mais gente, e a cidade está muito mais suja, então é porque é mesmo muito mau gestor, gere muito mal a higiene urbana”, acusou.

A candidata da coligação PS/Livre/BE/PAN admite recolha sete dias por semana em zonas com mais pressão e defende a descentralização da higiene urbana, "mas é preciso que a câmara queira trabalhar com as juntas".

João Ferreira, da CDU, tem uma novidade para Carlos Moedas e Alexandra Leitão: "a recolha seis vezes por semana já se faz em grande parte das voltas da cidade, toda a parte central da cidade que está mais pressionada já tem recolha sete dias por semana".

O candidato critica a reforma administrativa de 2012. Considera que Lisboa tem "uma distribuição entre câmara e freguesias que geram muitíssimas ineficiências e problemas de articulação", mas isso "não explica o investimento dos últimos quatro anos".

Bruno Mascarenhas considera que “em termos de sujidade a cidade está pior”, acusa PS e CDU de serem "coniventes" com a gestão de Carlos Moedas e defende a necessidade de mudança. O cabeça de lista do Chega quer "utilizar ferramentas de inteligência artificial" para ajudar a combater o problema da recolha de lixo.

Como resolver a crise na habitação?

A falta de casas a preços comportáveis pela população é um dos problemas mais graves em Lisboa.

O autarca diz que durante o atual mandato entregou "2.881 chaves de habitações, metade para pessoas que tinham muitas dificuldades e a outra para jovens profissionais que têm uma carreira, mas que já não conseguem pagar uma renda em Lisboa".

A Câmara também ajudou 1.300 famílias jovens a pagar a renda, sublinha Carlos Moedas, que critica PS e PCP por rejeitarem programas de renda acessível com privados.

“Não era acessível”, respondeu Alexandra Leitão. "Em 20 anos fizeram zero", atirou Moedas.

A socialista e Carlos Moedas querem construir mais quatro mil habitações nos próximos anos, mas diferem na forma como a obra vai ser executada, com mais ou menos intervenção de privados.

João Ferreira defende uma "caixa de ferramentas" para resolver o problema da habitação em Lisboa, desde logo "construção por promoção municipal", parcerias entre a autarquia e o Estado central e cooperativas envolvendo privados "mas não numa lógica especulativa.

Bruno Mascarenhas, do Chega, quer reduzir os prazos de licenciamento e construir 4.500 casas a rendas acessíveis, com T2 a 700 euros/mês.

Também aposta em mais creches na cidade. "A oferta é deficitária em dez mil [vagas] na cidade de Lisboa. Se queremos ter filhos de portugueses temos que lhes dar condições", sublinha.

Discórdia nos transportes

Nos transportes públicos, Carlos Moedas defende duas obras para tirar quatro mil casos por dia de Lisboa: um elétrico entre o Terreiro do Paço e Loures e um Metrobus que vai ligar Alcântara a Oeiras e Benfica a Oeiras.

Metrobus com rodas é um "autocarro", contrapôs Alexandra Leitão. "Esse termo Metrobus é para enganar as pessoas", acusou.

Carlos Moedas respondeu: "Oh senhora, doutora, professora, eu não sou seu alunos e o espectatores também não são seus alunos. Temos um projeto que a senhora quer parar".

A candidata defende passes gratuitos para todos os residentes e redução das tarifas para quem se desloca entre concelhos. Alexandra Leitão quer uma cidade amiga dos peões, menos carros nas cidades e zonas de velocidade reduzida, de 30 quilómetros/hora.

João Ferreira, da CDU, dá prioridade ao investimento nos autocarros, elétricos e no metro. "Introduzir novos elementos no sistema vai obrigar a necessidade de transbordos adicionais, em cada transbordo perdemos 10% dos passageiros", argumenta.