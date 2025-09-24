Governo anuncia redução de impostos para senhorios e inquilinos

[em atualização]



O Governo quer isentar a tributação de mais-valias nos casos em que os proprietários reinvistam o valor total em imóveis que entrem em arrendamento acessível.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, na abertura do debate quinzenal no Parlamento. "Este é o Governo reformista", introduziu o chefe de Governo, antes de anunciar as várias medidas que vão ser aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira, que volta a orbitar em torno da área da habitação.

Montenegro anuncia o "aumento para 900 euros de dedução à coleta com o IRS, 1000 euros em 2027"; a redução da taxa de IRS de 25% para 10% nos contratos de arrendamento com rendas moderadas.

"A mudança vai continuar", vinca o primeiro-ministro no fim da sua intervenção inicial.

Ventura acusa Governo de ser "frouxo" na imigração

O líder do maior partido da oposição, André Ventura, arrancou o debate a colar a AD ao PS na área da Saúde. O líder do Chega perguntou ao Governo o que está a fazer para resolver o problema das urgências obstétricas que teimam em manter-se fechadas. Montenegro respondeu: "Há problemas que não se resolvem de um dia para o outro".

O primeiro-ministro diz que a situação em 2025 está "melhor que em 2024, que foi melhor que 2023", e André Ventura retorquiu: "Ser melhor do que o PS não pode ser a ambição para este país".

O líder do Chega culpa os imigrantes pela falta de médicos de família para os portugueses. "Ou somos firmes na imigração, ou a imigração acabará com Portugal", sentenciou.

Logo depois surgiu a questão das alterações (apresentadas esta quarta-feira) à lei da imigração, na sequência do chumbo do Tribunal Constitucional.

Luís Montenegro pediu "humildade" a André Ventura e garantiu que o "PSD não recebe lições de patriotismo de ninguém". Foi a resposta à insistência do líder do Chega, que vincava que o compromisso do Governo é com os portugueses, e não com o Parlamento, com os tribunais ou com o Presidente da República.

Na última intervenção, André Ventura atirou-se ao Governo por causa do reconhecimento do Estado da Palestina ao dizer que esta decisão "envergonha" o país.

PS: "falhanço" é a palavra que descreve Governo

Na vez do PS, José Luís Carneiro afirmou que "falhanço" é a palavra que descreve os últimos meses de Governo: saúde, habitação, educação e política económica.

O secretário-geral do PS assinala o nascimento de um bebé na via pública como sinal desse "falhanço", salienta a subida dos preços da habitação.

Na área da Saúde, José Luís Carneiro (que fez parte do último Governo do PS), mostra uma visão alternativa do estado das urgências em Portugal e diz que está, neste momento, "pior do que há um ano e meio".

Na resposta, Luís Montenegro diz que o líder do PS "parou no tempo" e não está a "ver o óbvio". Na Saúde, Luís Montenegro assume que também fica chocado com as imagens de grávidas a dar à luz antes de chegar aos hospitais, mas argumenta que em muitos casos isso não é da responsabilidade do SNS.

Montenegro, num momento mais aceso, pediu ao secretário-geral socialista para reconhecer as falhas dos últimos governos socialistas, sob pena de tornar o PS uma "força política irrelevante".