Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Lei dos Estrangeiros. Governo recua nas restrições ao reagrupamento de casais com filhos

24 set, 2025 - 11:03 • João Malheiro , Susana Madureira Martins

Governo opta por diminuir o prazo de dois para um ano aos cônjuges ou equiparados do titular da autorização de residência.

A+ / A-

O Governo vai recuar nas restrições ao reagrupamento de casais com filhos na nova Lei dos Estrangeiros.

Depois do chumbo do Tribunal Constitucional, a nova versão do documento do Executivo, à qual a Renascença teve acesso, traz uma diminuição de prazos para reagrupamento familiar.

O Governo opta por diminuir o prazo de dois para um ano aos cônjuges ou equiparados do titular da autorização de residência.

Na semana passada, ao "Hora da Verdade", da Renascença e jornal "Público", António Leitão Amaro defendia que o Governo não podia abdicar do prazo de dois anos para o reagrupamento familiar, algo que agora acaba por acontecer.

A nova versão da proposta elimina a exigência de prazo no caso de o cônjuge seja pai ou mãe de menor ou incapaz a cargo.

A casais que não tenham filhos, o novo projeto-lei exige um prazo de residência válida de um ano e coabitação durante, pelo menos, um ano imediatamente antes da entrada no país.

O ministro da Presidência deverá desenvolver as alterações em conferência de imprensa esta quarta-feira.

A versão final da Lei de Estrangeiros já foi entregue no Parlamento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano