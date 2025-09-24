Marques Mendes exigirá "documento com garantias constitucionais" para dar posse a Governo do Chega

O candidato presidencial Marques Mendes garante que dará posse a um Governo do Chega, mas exigirá um documento escrito com garantias constitucionais.



Em entrevista à SIC, Marques Mendes afirma que o partido que ganha as eleições legislativas deve formar Governo, de acordo com a Constituição e com a vontade dos eleitores.

“Se o Chega um dia ganhar as eleições, claro que darei posse a um Governo do Chega. De acordo com a Constituição e a prática política em Portugal, indigitarei o líder do Chega para primeiro-ministro. Se fizesse qualquer coisa diferente, isso seria um golpe de Estado constitucional. Nem pensar”, afirma o candidato apoiado pelo PSD.

Marques Mendes sublinha que poderá “ter que exigir, antes da indigitação do líder do Chega, um documento escrito de garantias constitucionais se eu vir que do programa eleitoral do Chega resultam medidas manifestamente contrárias à Constituição”.

O candidato a Presidente da República dá o exemplo de o programa eleitoral do Chega incluir a pena de prisão perpétua ou a pena de morte, que a Constituição não permite.

“Se o programa eleitoral do Chega tiver medidas que são manifestamente contrárias à Constituição exigirei um documento escrito com garantias constitucionais”, sublinha.

Se esse documento não for respeitado? “Não há posse, é tão simples assim. Garantias constitucionais têm que existir, sem elas não há posse”, frisou o antigo líder do PSD.

Ataque a Gouveia e Melo

Marques Mendes também admite que, se ganhar as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano, também daria posse a um Governo ao estilo da “Geringonça”.

“Com certeza. Já aconteceu, é o cenário de 2015. Imagine que o Chega ganha as eleições, darei posse. Imagine que o Governo depois chega ao Parlamento e chumba e que há uma coligação alternativa. Darei posse a essa coligação alternativa. Tenho entendimento que os Governos de se fazem e desfazem no Parlamento”, defende o candidato a Belém.

Questionado se o incumprimento de medidas importantes por parte do Governo é motivo para dissolver o Parlamento, Marques Mendes rejeita a possibilidade defendida pelo adversário Gouveia e Melo.

“É um erro político. Não cumprir uma promessa eleitoral é sempre censurável, mas quem deve fazer essa censura são os eleitores, os deputados. Partir daí para uma dissolução do Parlamento, é desproporcionado, é criar uma crise política, é criar instabilidade”, sustenta Marques Mendes.