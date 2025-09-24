PS recusa fazer parte da comissão para os 50 anos do 25 de Novembro

Além disso, consideram que as celebrações do 25 de Novembro e do 25 de Abril não devem ser separadas.

A decisão foi anunciada esta quarta-feira, em conferência de imprensa, por Eurico Brilhante Dias. Os motivos apontados são vários, mas, desde logo, os socialistas consideram que o Executivo de Luís Montenegro tenta "ocultar" o "papel central" de Mário Soares, fundador do PS, e do Grupo dos Nove no desenrolar dos acontecimentos.

"Reescrever a história" é uma linha vermelha para o Partido Socialista que, por isso, irá evocar o 25 de Novembro com um programa próprio, recusando fazer parte da comissão criada pelo Governo para promover e organizar as celebrações do 50.º aniversário da operação militar.

"O PS entende que o 25 de Novembro não pode ser separado do 25 de Abril de 1974 e que as suas celebrações devem acontecer no quadro da Comissão Nacional para a Celebração dos 50 anos do 25 de Abril, presidida pelo Presidente da República", defendeu Brilhante Dias, que falava aos jornalistas no Parlamento.

Ao separar as comissões, o PS considera que o Governo fá-lo, "acima de tudo, ocultando o papel central do PS, a dimensão relevante e única de Mário Soares e dos militantes do PS, mas também ocultando o papel nuclear do Grupo dos Nove, onde se destaca, entre outros, o presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço."

E acusa o Executivo de, com esta decisão, separar os portugueses. "Em grande medida, pretende reescrever a História e criar uma narrativa de confrontação e polarização que não encontrará no PS resposta", argumentou Brilhante Dias, frisando que o PS "não será parceiro num processo de divisão dos portugueses, numa reescrita da História que não é fiel ao que, em bom rigor, aconteceu, retirando o Partido Socialista e o Grupo dos Nove do centro da ação política e militar".

Assim, para o PS, criar uma comissão apenas para aquela data "é sintomático de como o Governo entende querer abordar este assunto", o que faz com que o PS não possa "acompanhar esta resolução do Conselho de Ministros, nem esta comissão que separa o 25 de Novembro do 25 de Abril de 1974".

Em alternativa, o Partido Socialista "evocará o 25 de Novembro com programa próprio, com os seus militantes e aqueles que se somaram ao PS para derrotar aqueles que podiam colocar, e colocaram, quer na extrema-direita quer na extrema-esquerda, a democracia em causa".

Em 28 de agosto, o Governo, reunido em Conselho de Ministros, aprovou a criação de uma comissão para promover e organizar as celebrações do 50.º aniversário da operação militar do 25 de Novembro de 1975. O tenente-general Alípio Tomé Pinto vai presidir à comissão.