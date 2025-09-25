Autárquicas: Mais de 60 motoristas/candidatos desfalcam transportes de Coimbra

Segundo o mapa de pessoal dos SMTUC para 2025, os serviços municipalizados têm 290 motoristas, o que aponta para mais de um quinto (22%) dos agentes únicos a integrar listas para as autárquicas de 12 de outubro.

Sessenta e seis motoristas dos Transportes Urbanos de Coimbra pediram dispensa de trabalho durante a campanha por integrarem listas nas eleições autárquicas, esperando-se "enormíssima redução do serviço", afirmou esta quinta-feira o presidente da Câmara.

"O efeito no funcionamento dos SMTUC, como é fácil perceber, será absolutamente dramático durante as próximas duas semanas, com uma enormíssima redução do serviço e um tremendo impacto negativo nas pessoas", disse hoje o autarca, durante a última Assembleia Municipal de Coimbra deste mandato.

José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/NC/PPM/V/MPT) afirmou que o município está a tentar "algumas soluções mitigadoras que, a terem êxito, serão anunciadas assim que possível".

Durante a sua intervenção, o presidente da Câmara de Coimbra, que também é recandidato, apelou aos motoristas dos SMTUC que são candidatos que, "sem prejuízo do exercício do seu direito democrático, se disponibilizem para fazer alguns turnos durante estas duas semanas, amenizando assim as fortíssimas consequências negativas para as pessoas que temos por devoção servir com probidade".

A lei prevê que durante a campanha eleitoral (entre 30 de setembro e 10 de outubro), os candidatos efetivos e suplentes têm direito a dispensa do exercício das suas funções, sejam elas públicas ou privadas.