Deputada Isabel Moreira queixa-se que Filipe Melo lhe "enviou beijos" da Mesa da AR

A deputada do PS Isabel Moreira queixou-se esta quinta-feira de que o vice-secretário da Assembleia da República Filipe Melo, do Chega, lhe "enviou beijos" durante o plenário, e o presidente do parlamento disse que vai remeter a situação à comissão de Transparência.

"Senhor presidente, o vice-secretário que está à sua esquerda [Filipe Melo] está a fazer gestos com a boca enviando-me beijos e a fazer assim com o dedo no nariz, a fazer "xiu", como quem diz, não conte, não conte", afirmou a deputada, que salientou: "Há limites, senhor presidente, há mesmo limites".

A deputada do PS pediu a palavra para fazer esta interpelação à Mesa durante um debate sobre incêndios e bombeiros, agendado pelo Chega. Filipe Melo, vice-secretário, estava sentado na Mesa da Assembleia da República, à esquerda do presidente, José Pedro Aguiar-Branco.

O presidente da Assembleia da República disse não ter visto este comportamento e que a comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados "há de ter que se pronunciar".

"Registo e farei o devido envio para a comissão", indicou.

Também Jorge Pinto, do Livre, afirmou que os gestos do deputado e vice-secretário da Mesa da Assembleia da República "verificaram-se hoje, verificaram-se ontem [quarta-feira], e é um desrespeito absoluto pelo funcionamento desta casa".

O deputado Pedro Delgado Alves, também do PS, referiu que a Mesa é um órgão da Assembleia da República, que "tem uma função de condução imparcial dos trabalhos, vincula todos os seus membros" e pode reunir-se para discutir o "comportamento inadequado, inaceitável de um dos seus membros, que põe em causa a imparcialidade na condução dos trabalhos".

"Penso que está ao seu alcance, se se conclui, e acho que é patente, demonstrável documentalmente, que um dos membros da Mesa não está à altura das suas funções, que se faça substituir pelo decurso da sessão por um outro membro da Mesa que possa cumprir e assegurá-lo", propôs o socialista.

José Pedro Aguiar-Branco indicou que essa análise será feita "em devido tempo e no devido local".

O debate seguiu-se após este incidente e Filipe Melo continuou sentado na Mesa da Assembleia da República.