Incidente de saúde de Ventura aumentou cobertura televisiva do Chega nas legislativas

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) concluiu, após análise, que houve uma "alteração na cobertura eleitoral televisiva" das legislativas de 18 de maio, após o incidente de saúde do líder do Chega, André Ventura.

A ERC, que divulgou esta quinta-feira relatórios da cobertura televisiva e das rádios das eleições, diz que se observou "uma alteração na cobertura eleitoral televisiva a partir de 13 de maio, a quatro dias do final da campanha, associada ao incidente de saúde que envolveu o líder do Chega", o que "explica também os resultados quanto aos temas mais destacados".

Entre estes temas, disse a ERC, sobressaem o "desempenho dos partidos e seus candidatos", tendo adquirido importância o tema "saúde dos candidatos", destacou.

De acordo com a ERC, "o incidente de saúde do líder do Chega traduziu-se, na televisão, num aumento do número de peças dedicadas a esta candidatura, com efeitos na presença das restantes".

No entanto, indicou, os impactos variaram nos diferentes serviços de programas, sendo particularmente visíveis nas coberturas realizadas pela CNN, CMTV e News Now.