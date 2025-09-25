Menu
Marcelo aguarda versão final da Lei dos Estrangeiros para decidir promulgação

25 set, 2025 - 19:36 • Redação

Marcelo Rebelo de Sousa remeteu para depois da votação no Parlamento qualquer decisão sobre a nova Lei dos Estrangeiros. O Presidente falava à margem da Festa do Livro em Belém.

A+ / A-

Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quinta-feira que só tomará uma decisão sobre a nova Lei dos Estrangeiros depois de o diploma ser aprovado no Parlamento. O Presidente da República falava durante a Festa do Livro em Belém, onde foi questionado sobre as alterações legislativas.

“Eu já disse sobre a Lei dos Estrangeiros tudo o que havia antes. Que é: eu vou examinar a Lei dos Estrangeiros quando ela vier do Parlamento”, afirmou o chefe de Estado.

Marcelo sublinhou que analisará a proposta à luz da decisão do Tribunal Constitucional, que já se pronunciou sobre normas anteriores. “Se for chegar à conclusão que corresponde àquilo que disse o Tribunal Constitucional, promulgação. E, provavelmente, é aquilo que acontece.”

O Presidente adiantou ainda que não se recorda de ter vetado ou reenviado para o Tribunal Constitucional uma versão revista de uma lei, após esta ter sido corrigida de acordo com o acórdão do tribunal.

“Eu não me lembro ter vetado ou ter mandado segunda vez para o Tribunal Constitucional uma lei que é alterada”, disse.

