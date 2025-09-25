Menu
  • Noticiário das 22h
  • 25 set, 2025
Pedro Duarte avança com providência cautelar para travar obras do MetroBus

25 set, 2025 - 21:42 • Fábio Monteiro

Pedro Duarte anunciou esta segunda-feira uma providência cautelar para travar as obras do MetroBus. O candidato à Câmara do Porto defende que o projeto não deve avançar contra a vontade da cidade.

Pedro Duarte, candidato da coligação O PORTO SOMOS NÓS (PSD/CDS/IL) à presidência da Câmara do Porto, anunciou esta quinta-feira a interposição de uma providência cautelar com o objetivo de suspender as obras do MetroBus, cuja segunda fase teve início no dia 22 de setembro.

A coligação exige que o projeto seja imediatamente travado, classificando o seu avanço como uma “irresponsabilidade”, ainda para mais a poucos dias da mudança na administração da Metro do Porto.

Em maio, Pedro Duarte já havia promovido uma petição pública contra o projeto, contestando o abate de árvores e a eliminação da ciclovia central na Avenida da Boavista. A petição reuniu mais de quatro mil assinaturas em poucas semanas.

No sábado anterior ao arranque da nova fase de obras, cerca de uma centena de pessoas participou numa concentração convocada pela coligação, em defesa da mobilidade suave, do espaço público e da preservação ambiental.

“O MetroBus não pode ser imposto contra a vontade da cidade, com prejuízos irreversíveis para o Porto”, afirmou o candidato, sublinhando o crescente envolvimento da sociedade civil.

“Não estamos apenas a defender árvores ou uma ciclovia. Estamos a defender um modelo de cidade mais sustentável, mais humano e mais equilibrado. Este é um combate pelo futuro do Porto”, disse ainda Pedro Duarte, justificando a providência cautelar como um passo natural desta contestação.

A coligação O PORTO SOMOS NÓS considera que o atual projeto do MetroBus ignora soluções alternativas mais consensuais e alerta para o impacto ambiental e urbanístico das intervenções em curso.

  Noticiário das 22h
  25 set, 2025
