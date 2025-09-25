PS responde à Renascença: Partido é o mais gastador porque é o que tem mais autarquias

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou esta quinta-feira que o partido vai ser aquele que mais vai gastar nas eleições autárquicas porque é o que tem mais autarquias.

"O PS vai ter mais investimento por uma razão porque é aquele que tem mais autarquias e, portanto, o nível de investimento nas autarquias é o resultado do número de câmaras que têm os partidos políticos", justificou José Luís Carneiro à entrada para a assinatura do Compromisso Autárquico da Área Metropolitana do Porto a decorrer na Trofa, no distrito do Porto.

O socialista comentava, instado pelos jornalistas, a notícia avançada esta quinta-feira pela Renascença de que o PS será a força política mais gastadora - seja em nome próprio ou como coligação - em 30 dos 50 concelhos com mais eleitores, enquanto o PSD - sozinho ou em coligação com CDS ou IL ou outros partidos - tem o maior orçamento em 14 das principais corridas eleitorais do próximo mês.

José Luís Carneiro especificou que o PS tem 152 câmaras, 148 das quais ganhou sem qualquer coligação, e tem quatro que apoia com candidatos com coligações ou como independentes.

"E, portanto, sendo o maior partido nas autarquias locais é aquele também que conta com um nível de investimento mais elevado porque esse nível de investimento decorre da própria comparticipação do Estado em função do número de votos nas câmaras municipais, assembleias municipais e freguesias", concluiu.

Ainda questionado sobre a nova versão da lei de emigrantes, apresentada na quarta-feira pelo ministro da Presidência, José Luís Carneiro escusou-se a fazer comentários dizendo apenas que "há quem queira transformar esse tema num tema autárquico", coisa que não pretende fazer.