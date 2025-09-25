Santos Silva: PS tem "todas as condições" para vitória nas autárquicas

Augusto Santos Silva não teme uma nova derrota eleitoral do PS nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro.

O antigo presidente da Assembleia da República considera que estão reunidas "todas as condições" para que os socialistas vençam as eleições autárquicas e mantenham a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

"Creio que há todas as condições para que isso aconteça. Mas, evidentemente, até ao lavar dos cestos... Portanto, só depois dos votos contados é que nós podemos verificar", atira o antigo ministro do PS.

Em declarações à Renascença, no dia em que o PS vai reunir-se pela primeira vez no Conselho Estratégico (novo órgão de aconselhamento à direção socialista), Augusto Santos Silva diz-se "muito confiante" na manutenção dos socialistas como o principal partido autárquico.

O senador do PS espera para ver qual é o "nível de implantação territorial" de partidos como o Chega, que têm crescido abruptamente nos sucessivos atos eleitorais: "Neste momento há quatro partidos com implantação significativa: PS, PSD, PCP e CDS", introduz.

No entanto, Santos Silva afasta qualquer influência do resultado das autárquicas nas eleições presidenciais. O antigo presidente da Assembleia da República admitiu várias vezes ser candidato a Belém (algo que entretanto descartou), e chegou a acusar António José Seguro de "não cumprir os requisitos". Fecha-se a sete chaves quando questionado sobre o tema. "Não me queria pronunciar sobre essa eleição".

PS preocupado com Ensino Superior

O tema da primeira reunião do Conselho Estratégico vai ser o Ensino Superior. Santos Silva, pivot deste órgão, diz estar preocupado com a anunciada extinção do PS.

O antigo presidente do Parlamento soma a isso à preocupação do descrecente número de alunos a frequentar a Universidade.

"Convém examinar com cuidado as razões desse recuo", assinala.



