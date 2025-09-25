Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 25 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Santos Silva: PS tem "todas as condições" para vitória nas autárquicas

25 set, 2025 - 07:15 • Tomás Anjinho Chagas

Antigo presidente da Assembleia da República está confiante na eleição do presidente da Associação Nacional de Municípios. Conselho Estratégico do PS vai reunir-se pela primeira vez e tem o Ensino Superior como prioridade. Extinção da FCT preocupa socialistas.

A+ / A-

Augusto Santos Silva não teme uma nova derrota eleitoral do PS nas eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro.

O antigo presidente da Assembleia da República considera que estão reunidas "todas as condições" para que os socialistas vençam as eleições autárquicas e mantenham a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

"Creio que há todas as condições para que isso aconteça. Mas, evidentemente, até ao lavar dos cestos... Portanto, só depois dos votos contados é que nós podemos verificar", atira o antigo ministro do PS.

Em declarações à Renascença, no dia em que o PS vai reunir-se pela primeira vez no Conselho Estratégico (novo órgão de aconselhamento à direção socialista), Augusto Santos Silva diz-se "muito confiante" na manutenção dos socialistas como o principal partido autárquico.

O senador do PS espera para ver qual é o "nível de implantação territorial" de partidos como o Chega, que têm crescido abruptamente nos sucessivos atos eleitorais: "Neste momento há quatro partidos com implantação significativa: PS, PSD, PCP e CDS", introduz.

No entanto, Santos Silva afasta qualquer influência do resultado das autárquicas nas eleições presidenciais. O antigo presidente da Assembleia da República admitiu várias vezes ser candidato a Belém (algo que entretanto descartou), e chegou a acusar António José Seguro de "não cumprir os requisitos". Fecha-se a sete chaves quando questionado sobre o tema. "Não me queria pronunciar sobre essa eleição".

PS preocupado com Ensino Superior

O tema da primeira reunião do Conselho Estratégico vai ser o Ensino Superior. Santos Silva, pivot deste órgão, diz estar preocupado com a anunciada extinção do PS.

O antigo presidente do Parlamento soma a isso à preocupação do descrecente número de alunos a frequentar a Universidade.

"Convém examinar com cuidado as razões desse recuo", assinala.


Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 25 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano