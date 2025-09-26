Autárquicas. Carneiro acusa Governo de não conhecer o país ao falar da renda média de 2.300 euros

O secretário-geral do PS mostrou-se hoje surpreendido com o facto de o Governo considerar que a renda média do português é de 2.300 euros e disse que isso é de alguém que não conhece o país.

"Eu fiquei surpreendido com o facto de termos um primeiro-ministro e um ministro das Infraestruturas responsável pela habitação, ao considerar que a renda média do português é de 2.300 euros. Isso é que me surpreendeu", afirmou José Luís Carneiro aos jornalistas.

O secretário-geral do PS deslocou-se a Castelo Branco, para a apresentação oficial do candidato socialista à Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues.

Questionado sobre a disponibilidade do PS dialogar com o PSD as alterações à lei de estrangeiros, José Luís Carneiro disse que a forma como foi agendada, o tempo em que foi agendada, "é uma forma de distrair a atenção das pessoas daquilo que lhes importa".

"A imigração importa mas não é o tema prioritário para a vida das pessoas. Isso faz parte de uma estratégia", vincou.

E, face à insistência dos jornalistas, O líder socialista afirmou: "Nós vamos colocar as nossas propostas e a nossa visão na Assembleia da República, na terça-feira".

José Luís Carneiro realçou a sua surpresa com o facto de os governantes considerarem a renda média em 2.300 euros.

"Acho que isso é de alguém que não conhece o país e não vive os problemas dos jovens portugueses. Devo dizer que puxei a fita da TV atrás, para saber se o primeiro-ministro de Portugal e o ministro das Infraestruturas estavam a falar aquilo que consideravam a renda adequada para um jovem português, para uma família portuguesa, 2.300 euros".

E, voltando ao tema da imigração, o secretário-geral do PS disse que "a AD anda enleada com o Chega".

"Nós já sabemos isso há muitos meses. Eu espero é que esse namoro não dê em casamento. Mas, vamos aguardar", concluiu.