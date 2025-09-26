Chega anuncia grupo de trabalho com o PSD para alterar a lei dos estrangeiros

Depois de ter anunciado que não aceita as alterações propostas pelo governo, o Chega anunciou esta manhã que vai reunir-se com o PSD para alcançarem um acordo sobre a lei dos estrangeiros que vai ser discutida no parlamento na próxima terça-feira.

Em comunicado, a direção do partido de André Ventura anuncia que o Chega e o PSD “decidiram constituir um grupo conjunto, com uma delegação de cada partido, para, nos próximos três dias, fechar o desenho normativo da nova Lei dos Estrangeiros”.

No curto comunicado, a direção do Chega regista “o regresso do Governo à mesa da negociação” e garante que vão ser feitos todos os esforços “para se chegar a um consenso que proteja as fronteiras portuguesas e controle a imigração descontrolada no nosso país”.

O PSS e CDS entregaram na Assembleia da República a proposta de alteração e aditamento ao decreto que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional sobre a lei dos estrangeiros.

Desta vez, o PSD não conversou com o PS ou o Chega para tentar chegar a um entendimento mais alargado, justificando que o diploma apenas dá resposta às dúvidas dos juízes do Palácio Ratton e que não há mudanças de fundo na lei.

André Ventura deu conta do descontentamento por ter sido excluído durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro e esta quinta-feira.

O líder do Chega avisou o Governo que não vai aceitar a nova versão da lei que regula a entrada de estrangeiros em Portugal, anunciando que o partido apresentará propostas de alteração para restringir o reagrupamento familiar.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, André Ventura afirmou, sem especificar um sentido de voto, que o “Chega não vai aceitar” a nova versão do diploma que regula a entrada de estrangeiros em Portugal apresentada esta quarta-feira pelo Governo, criticando o executivo por não manter a posição em matérias como o reagrupamento familiar, a defesa das fronteiras ou a expulsão de imigrantes.

PSD diz que é normal negociar com o Chega para aprovar a lei

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, diz que é perfeitamente normal, nesta fase da especialidade, conversar com outros partidos para tentar conseguir aprovar a lei e como o Chega foi o parceiro desde o início a prioridade é para o partido de André Ventura.

“No caso concreto, como sabem, é uma legislação que veio devolvida pelo Tribunal Constitucional com algumas normas declaradas inconstitucionais. Esta legislação foi aprovada com o chega na votação final global. O que é normal é que também com o Partido que aprovou esta legislação haja conversações, é com essa naturalidade que nós estamos a trabalhar”, referiu Hugo Soares.

Questionado pelos jornalistas sobre se o PSD vai também procurar negociar com o Partido Socialista, Hugo Soares repete apenas que é o PSD conversa com todos, mas é normal que dê prioridade ao Chega.

“Eu vou repetir, o grupo parlamentar do PSD trabalha com todos os grupos parlamentares com vista à aprovação da legislação, e por isso nós vamos dialogar e procurar construir com todos os partidos uma solução, com aqueles que quiserem, evidentemente, com aqueles que tiverem uma visão do problema que é a visão que nós temos, e é normal, repito, muito normal, é o mais natural que também estejamos a conversar ou que estejamos a conversar com o Partido Chega, porque foi o Partido que viabilizou esta matéria connosco na primeira votação”, concluiu o líder parlamentar do PSD.

O diploma foi chumbado no Tribunal Constitucional e vai ser reapreciado na próxima terça-feira em plenário da Assembleia da República.

[Notícia atualizada às 14h00 de 26 de setembro de 2025 para acrescentar declarações do PSD]