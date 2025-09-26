Chega anuncia grupo de trabalho com o PSD para alterar a lei dos estrangeiros

Depois de ter anunciado que não aceita as alterações propostas pelo governo, o Chega anunciou esta manhã que vai reunir-se com o PSD para alcançarem um acordo sobre a lei dos estrangeiros que vai ser discutida no parlamento na próxima terça-feira.

Em comunicado, a direção do partido de André Ventura anuncia que o Chega e o PSD “decidiram constituir um grupo conjunto, com uma delegação de cada partido, para, nos próximos três dias, fechar o desenho normativo da nova Lei dos Estrangeiros”.

No curto comunicado, a direção do Chega regista “o regresso do Governo à mesa da negociação” e garante que vão ser feitos todos os esforços “para se chegar a um consenso que proteja as fronteiras portuguesas e controle a imigração descontrolada no nosso país”.

O PSS e CDS entregaram na Assembleia da República a proposta de alteração e aditamento ao decreto que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional sobre a lei dos estrangeiros.

Desta vez, o PSD não conversou com o PS ou o Chega para tentar chegar a um entendimento mais alargado, justificando que o diploma apenas dá resposta às dúvidas dos juízes do Palácio Ratton e que não há mudanças de fundo na lei.

André Ventura deu conta do descontentamento por ter sido excluído durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro e esta quinta-feira.

O líder do Chega avisou o Governo que não vai aceitar a nova versão da lei que regula a entrada de estrangeiros em Portugal, anunciando que o partido apresentará propostas de alteração para restringir o reagrupamento familiar.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, André Ventura afirmou, sem especificar um sentido de voto, que o “Chega não vai aceitar” a nova versão do diploma que regula a entrada de estrangeiros em Portugal apresentada esta quarta-feira pelo Governo, criticando o executivo por não manter a posição em matérias como o reagrupamento familiar, a defesa das fronteiras ou a expulsão de imigrantes.