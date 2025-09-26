Cotrim de Figueiredo. Três candidaturas enviaram-lhe "recados" de que a sua era "inoportuna"

O candidato à Presidência da República João Cotrim de Figueiredo revelou hoje ter recebido "recados e contactos" de três candidaturas, sem dizer quais, de que a sua entrada na corrida a Belém era "inoportuna".

"Não cometo especial inconfidência se vos disser que já recebi, de três campanhas em concreto, recados e contactos diretos mostrando preocupação e se seria possível algum tipo de entendimento e a resposta é não", afirmou Cotrim de Figueiredo no 3.º Fórum Profissional Liberal, no Porto.

Ressalvando que não há hipótese de qualquer entendimento com nenhuma candidatura, o liberal garantiu que a sua candidatura é para ir até ao fim.

Questionado pelos jornalistas sobre que candidaturas lhe enviaram "recados", o candidato insistiu que não ia dizer quais eram, mas assinalou que as que estão mais preocupadas são aquelas da área não socialista do espetro político mas também a de António José Seguro.

"António José Seguro mostra-se preocupado com o voto jovem que poderia captar e que, nesta altura, deixa de poder captar", apontou.

Para Cotrim, as candidaturas em causa sentem-se ameaçadas porque a sua candidatura vai "exatamente para um terreno onde eles não têm grande facilidade de entrar e onde, até aqui, as pessoas considerariam votar por falta de alternativa".

Havendo esta sua candidatura, as pessoas passam a ter alternativa, frisou.

"Eu sabia que a entrada da minha candidatura iria prejudicar algumas das já existentes e ia provocar este tipo de reações e sabia que era inevitável", sublinhou.

Cotrim de Figueiredo reforçou que quando toma uma decisão reflete profundamente sobre os vários cenários possíveis e é para levar até ao fim.

"Quem me conhece minimamente sabe que pressionarem-me numa determinada direção é a maneira mais certa de eu ir na direção exatamente oposta", insistiu.

Outra coisa que tinha a certeza que ia acontecer era que o líder do Chega, André Ventura, ia entrar na corrida presidencial.

"Este engulho das várias semanas em que, taticamente, o Chega se viu confrontado com a dificuldade de tomar uma decisão foi uma primeira pequena vitória", reforçou.

E acrescentou: "Vamos ver como é que segue o resto, mas, do ponto de vista de um debate mais aceso e mais clarificador nestas presidenciais, não tenho duvida absolutamente nenhuma que vai ser um bom contributo".