Deputado do Chega queixa-se de ter sido ameaçado por Hugo Soares

O deputado do Chega Pedro Frazão queixou-se hoje à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados de ter sido ameaçado na semana passada, durante o plenário, pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

O Chega divulgou hoje uma "queixa formal" apresentada por Pedro Frazão contra Hugo Soares, na sequência "das ameaças proferidas durante a reunião plenária da Assembleia da República no passado dia 17 de setembro".

No documento divulgado, o deputado do Chega solicita à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, presidida por Rui Paulo Sousa, da mesma bancada, a instauração de um inquérito.

Pedro Frazão refere que na sessão plenária da quarta-feira da semana passada, Hugo Soares "com o microfone desligado, mas em tom de voz que permitiu a toda a câmara ouvir o que dizia", dirigiu-se a ele afirmando: "Vais-me bater na minha casa?"; "Eu dou-te pancada! Eu dou-te porrada! Queres?".

"Em seguida, pegou no telefone, fazendo sinais para que o signatário atendesse o seu e, como este não o fizesse, desafiou-o várias vezes para se dirigirem "até Iá fora!", para resolverem o assunto", continua a relatar.

De acordo com o deputado do Chega, o presidente da Assembleia da República tentou "chamar à razão, por várias vezes", o social-democrata, que respondeu que "já tinha sugerido ao signatário [Pedro Frazão] "irem Iá para fora!", mas que este não queria".

O deputado do Chega avançou com esta queixa no mesmo dia em que o presidente da Assembleia da República requereu, também à comissão de transparência, um inquérito por eventuais "irregularidades graves" praticadas com "violação dos deveres dos deputados" por parte de Filipe Melo, do Chega, enquanto vice-secretário da mesa do parlamento.

Durante a sessão plenária de quinta-feira, a deputada do PS Isabel Moreira pediu a palavra para se queixar de que Filipe Melo lhe "enviou beijos" e lhe fez sinais, alegadamente para a silenciar.

No início do plenário de hoje, José Pedro Aguiar-Branco referiu-se a este incidente, classificou-o como inaceitável.

Esta queixa de Pedro Frazão surge também no dia em que foi repreendido por Aguiar-Branco, por ter chamado "sonso" ao deputado Rui Tavares, do Livre, com quem teve uma discussão acesa durante o debate desta manhã, que levou a advertências do presidente do parlamento a ambos.