Marcelo admite "desgaste" da ministra da Saúde

26 set, 2025 - 23:59 • Redação, com Lusa

"Fica uma ideia difusa de que as coisas não estão a correr bem" na área da Saúde, afirma o Presidente da República.

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que existe uma ideia de que as coisas “não estão a correr bem” na Saúde e admite “desgaste” da imagem da ministra Ana Paula Martins.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu, à margem da Feira do Livro, nos jardins do Palácio de Belém, que daqui a uma ou duas semanas vai dizer o que pensa sobre o estado da saúde em Portugal, mas foi dando pistas.

Fica uma ideia difusa de que as coisas não estão a correr bem. Por outro lado, que isso obrigue a senhora ministra [da Saúde] a ter quase, um a um, pronunciar-se sobre esta matéria com o desgaste correspondente”, declarou o chefe de Estado.

Minutos fatais: atrasos associados a três mortes durante greve no INEM

Minutos fatais: atrasos associados a três mortes durante greve no INEM

Inspeção-Geral da Saúde concluiu que em dois dos 1(...)

“Verifico que, com alguma periodicidade, vão surgindo casos de serviços que funcionam, de serviços que não funcionam, de episódios que acontecem, de outros episódios que não acontecem, e quem aparece a explicá-los não é um responsável do ministério, nem um porta-voz ou responsável do instituto, com raras exceções é a ministra”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

A ministra da Saúde não comenta as declarações do Presidente da República, mas, um dia depois de ter sido divulgado o último dos inquéritos às 12 mortes durante a greve do INEM, garante que já começou a tirar consequências.

Ana Paula Martins afirmou que o Governo está "determinado em transformar o INEM”, salientando que a reforma do organismo “vai necessitar de toda a determinação e coragem política”.

“Nós continuaremos determinados em transformar o INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica] e salvaguardar o futuro da emergência médica em Portugal. Esta reforma vai necessitar de toda a determinação e coragem política”, disse a governante.

A ministra da Saúde falava aos jornalistas no encerramento de uma Oficina de Reflexão sobre Serviços de Emergência Médica Pré-Hospitalar da Comissão Técnica Independente (CTI) do INEM, que durou cerca de seis horas, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-UL).

