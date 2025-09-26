Ventura diz que deputado teve "interação" com Rui Tavares e não com Isabel Moreira

O líder do Chega, André Ventura, disse esta sexta-feira que o deputado Filipe Melo, alvo de uma queixa por parte da deputada socialista Isabel Moreira por lhe mandar "beijos" no hemiciclo do Parlamento, estava afinal a dirigir-se a Rui Tavares, do Livre.

"Não, não vi as imagens. O que vi foi ontem nas notícias que houve. O deputado disse-me a mim e garantiu-me que a interação que teve foi com o deputado Rui Tavares e não com a deputada Isabel Moreira", disse Ventura.

O líder do Chega disse que Filipe Melo lhe garantiu "não ter tido qualquer atividade provocatória, nem ter, da mesa da Assembleia, mandado beijos à deputada socialista Isabel Moreira.

"Eu ontem tive a oportunidade de falar com o deputado Filipe Melo, ao final do dia, sobre aquilo que a deputada Isabel Moreira tinha dito e o deputado Filipe Melo garantiu-me que não teve nenhuma atitude provocatória, nem de enviar beijos, nem outras coisas parecidas que, obviamente, não são aceitáveis na Assembleia da República", afirmou André Ventura à margem do 3º Fórum Profissional Liberal, no Porto.

Sobre a abertura de um inquérito proposto pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, o presidente do Chega entendeu que, nesta linha, também terá de abrir um inquérito para saber se o deputado Hugo Soares, do PSD, ameaçou ou não o deputado Pedro Frazão, do Chega.

E acrescentou: "Espero que o faça ainda hoje. Certamente terá a oportunidade de fazer uma nota de imprensa hoje porque estamos a falar de agressões e ameaças físicas que estão gravadas".

O presidente da Assembleia da República requereu à comissão de transparência um inquérito por eventuais "irregularidades graves" praticadas com "violação dos deveres dos deputados" por parte de Filipe Melo, enquanto vice-secretário da mesa do parlamento.

José Pedro Aguiar-Branco começa por referir que na quinta-feira foi apresentada pela deputada socialista Isabel Moreira uma queixa contra Filipe Melo, que se encontrava a exercer funções de vice-secretário da mesa, "por comportamentos alegadamente inapropriados e ofensivos".

Durante a sessão plenária, Filipe Melo "ter-lhe-á dirigido gestos considerados desrespeitosos, designadamente, mandado beijos, e feito sinais para se calar, numa alegada tentativa de silenciamento".