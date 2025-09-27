Montenegro promete novo aumento de complemento para pensionistas em 2026

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, prometeu este sábado que no próximo Orçamento do Estado haverá novo aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI) e que, caso exista folga, voltar a dar "a meio do ano" um suplemento às pensões mais baixas.

Depois de ter anunciado em julho um suplemento para as pensões, e apesar de avisos do Conselho das Finanças Públicas no início da semana, o presidente do PSD garantiu que o CSI voltará a subir no próximo ano.

"Quando chegámos ao Governo eram 550 euros, grosso modo, aumentámos primeiro para 600, depois para 630, e até ao dia 10 de outubro [data de entrega do Orçamento do Estado], o país ficará a saber quanto é que propomos aumentar para o próximo ano", afirmou Montenegro, durante a apresentação da recandidatura de Rui Sampaio à Câmara Municipal de Góis, no distrito de Coimbra.

O primeiro-ministro foi ainda mais longe e comprometeu-se a um novo suplemento para as pensões mais baixas em 2026 - mas apenas "se, a meio do ano a execução orçamental, revelar equilíbrio e folga suficiente".



"Nós faremos a devolução de uma parte daquilo que estamos a poupar para as pessoas que estão reformadas e aposentadas e que têm pensões mais baixas", assegurou.



O suplemento extraordinário para pensionistas em 2025 foi pago conjuntamente com as pensões do mês de setembro de 2025, para pensões até aos 1.567,50 €, no valor entre os 100 e os 200 euros. ~

Na segunda-feira, o Conselho das Finanças Públicas alertou que as alterações ao Complemento Solidário para Idosos têm um impacto orçamental significativo, com a despesa a poder ficar até 42% acima do previsto para este ano, atingindo 1.093 milhões de euros em 2029.

O número de idosos que recebem o complemento tem vindo a crescer de ano para ano e, em julho, eram já mais de 228 mil os pensionistas a recebê-lo - um aumento de quase 58% em relação a julho de 2024