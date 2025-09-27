PCP votará contra e "fará tudo" para travar Orçamento do Estado

O secretário-geral do PCP afirmou hoje que o seu partido vai votar contra e "fará tudo" para travar a proposta de Orçamento do Estado do Governo, considerando que será "um instrumento ao serviço da política em curso".

"Com o nosso voto, com a nossa assinatura, isso não será de certeza. Pelo contrário: não só não estaremos a favor, como estaremos contra e vamos fazer tudo para o travar", afirmou Paulo Raimundo em declarações aos jornalistas durante uma ação de campanha em Monforte, distrito de Portalegre.

O secretário-geral do PCP considerou que a discussão à volta do Orçamento do Estado para 2026 é "um circo", perguntando se "alguém tem dúvidas de que o orçamento vai ser aprovado".

"Basta saber com quem, e o "com quem" aqui não tem a ver se é o PS ou o Chega. Porque, para uma força sobrará o papel que está destinado de aprovação do Orçamento e, para a outra, sobrará a aprovação de todos os diplomas tão ou mais graves do que o Orçamento. Quer um exemplo? O pacote laboral", afirmou.

Confrontado com o facto de o PS já ter dito que não viabilizaria um Orçamento do Estado que contemplasse as alterações laborais defendidas pelo executivo, Paulo Raimundo respondeu: "Lá está".

"Para um, sobrará a aprovação do orçamento e, para outro, sobrará a aprovação de outros diplomas tão maus como o Orçamento, como o pacote laboral", disse e, questionado se o orçamento não contará com o voto do PCP, Paulo Raimundo disse que isso é claro.

"Uma vez, meio a brincar, meio a sério, perguntaram-me se eu podia anunciar o voto do PCP. Disse que não. Quem anunciou o voto do PCP sobre o Orçamento do Estado foi o primeiro-ministro, quando vem afirmar que o orçamento que vai ser apresentado é um instrumento ao serviço da política que está em curso", ironizou.