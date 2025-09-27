Rita Matias vai ser ouvida após divulgar nomes de crianças estrangeiras

A deputada do Chega Rita Matias vai ser ouvida pelo Ministério Público após ter divulgado a identidade de crianças estrangeiras em escolas portuguesas através das redes sociais, partilhando uma imagem com o nome e apelido de alunos.

Segundo o Correio da Manhã, Rita Matias vai ser ouvida esta segunda-feira, com os pais de uma das crianças a pedir que a deputada remova os conteúdos publicados e que escreva uma mensagem pública a retratar-se num prazo não superior a 10 dias.

André Ventura, líder do Chega, também é visado no inquérito-crime instaurado pelo Ministério Público, tendo lido nomes de menores que, alegadamente, frequentavam uma creche em Lisboa, durante um debate parlamentar às alterações da lei da nacionalidade.

Além do Ministério Público, também a Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações sobre o caso, com os deputados do Chega a alegarem que crianças estrangeiras passam à frente das crianças portuguesas no acesso ao ensino pré-escolar.

No debate parlamentar, André Ventura disse que a lista era "pública", mas Rita Matias admitiu posteriormente que não tinha confirmado a "veracidade" dos nomes.