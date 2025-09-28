Hugo Soares acusa Chega de ter "candidatos fake" nas autárquicas

O secretário-geral do PSD acusou este domingo o Chega de ter "candidatos "fake"" às autárquicas, que não conhecem os concelhos a que concorrem, e o líder do PS de "lançar confusão" sobre as medidas do Governo na habitação.

Hugo Soares falava na apresentação do candidato PSD/CDS-PP à Câmara Municipal de Lamego, o atual presidente da autarquia Francisco Lopes, no âmbito da volta nacional autárquica do partido, que hoje não conta com a presença do líder social-democrata e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

O secretário-geral e líder parlamentar classificou as recentes medidas do executivo para a habitação como "uma espécie de bazuca fiscal" e sublinhou que as reduções fiscais para a construção se destinam a rendas até 2.300 euros, repetindo por várias vezes a palavra "até".

"Há pessoas que ainda não perceberam o A, o T e o E, até 2.300 euros de renda. O que é que isto significa? Significa que dos 400 euros aos 2.300 euros, toda a gente que tenha e ponha no mercado casas com estes valores, terá esse benefício fiscal", disse.

Hugo Soares acusou "o país político" e, em especial, o líder do PS, José Luís Carneiro, de querer criar confusão nas pessoas de forma deliberada.

"Eu creio que o PS quis mesmo lançar a confusão, dizendo que o Governo achava que as rendas deviam ser tabeladas pelos 2.300 euros e que nós achávamos que 2300 euros era uma renda moderada", disse, respondendo a Carneiro que "uma afronta é não saber que a classe média precisa de ajuda".

Para Hugo Soares, "uma afronta é não saber que os portugueses, os médicos, os técnicos superiores e os professores precisam de uma casa para viver como precisam as pessoas de Baião, do Lamego do Porto, da Amadora, de Lisboa e de Sintra".

Hugo Soares dirigiu também fortes críticas ao Chega, acusando o líder deste partido, André Ventura, de mentir ao dizer que tem candidatos aos 308 concelhos do país.

"É mentira que o Chega tenha candidatos nos 308 concelhos do país. E é verdade que uma grande parte dos candidatos dos Chega às autárquicas são candidatos "fake", disse.

O secretário-geral do PSD explicou depois esta acusação de falsidade aos candidatos do Chega.

"São candidatos que estão a 300 km, a 200 km do concelho a que se candidatam, que nunca conheceram, nunca visitaram e não conhecem o problema dos concelhos a que são candidatos", disse.

Em concreto, apontou o caso de Viseu em que "muito poucos candidatos dos Chega" serão oriundos daquele concelho.

"Há, por exemplo, candidaturas em Boticas que vêm de Salvaterra de Magos e que nem sabem se Boticas fica em Trás-os-Montes, na Madeira ou nos Açores. Eles são candidatos "fake" e o povo português tem que o saber", acusou.

Antes, falou o deputado João Almeida, em nome do CDS-PP na coligação que existe em Lamego (mas não na capital de distrito, Viseu), elogiando o papel dos presidentes das Juntas de Freguesia.

"Não há nada mais difícil na democracia do que ser presidente da junta: não é ser presidente do Conselho Europeu, secretário-geral das Nações Unidas ou Presidente da República. A nenhum desses tocam à porta a qualquer hora para resolver problemas", vincou.

Antes, o candidato pela quinta vez à presidência da Câmara de Lamego, Francisco Lopes (exerceu três mandatos entre 2005 e 2017 e, novamente, desde 2021), aproveitou a presença de figuras nacionais para pedir ao Governo que cumpra a resolução do Conselho de Ministros que determina a construção de uma variante que ligue diretamente o município à A24.

De Hugo Soares recebeu o compromisso de que a resolução será cumprida, garantindo aos lamecenses que Francisco Lopes "é alguém que quando fala o Governo de Portugal ouve".

Às eleições de 12 de outubro, à Câmara Municipal de Lamego, no norte do distrito de Viseu, além do atual presidente, Francisco Lopes (PSD/CDS-PP), concorrem também José António Santos (PS), Clemente Alves (CDU) e Maria Vale (Chega).