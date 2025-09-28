Marcelo homenageia Eurico de Melo no centenário do seu nascimento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evocou este domingo Eurico de Melo, antigo vice-primeiro-ministro e dirigente do PSD, no dia do centenário do seu nascimento, e anunciou a sua condecoração póstuma.

Através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "associa-se à justa evocação e homenagem a Eurico de Melo pelo centenário do nascimento, recordando o seu papel nos períodos inicial e de consolidação da democracia".

O chefe de Estado recorda a participação política de Eurico de Melo "no plano local e regional, primeiro, e no plano nacional partidário e governativo, bem como parlamentar europeu, depois", considerando que exerceu funções "com sentido de Estado, espírito ecuménico, magistério realista e lúcida sageza".

"Por esse papel, decidiu o Presidente da República atribuir, a título póstumo, a Ordem do Infante D. Henrique, no grau de grã-cruz, sendo as respetivas insígnias entregues à família, pessoalmente, no Palácio de Belém", acrescenta-se, na mesma nota.

Eurico Silva Teixeira de Melo nasceu em 28 de setembro de 1925, em Santo Tirso, no distrito do Porto. Morreu em 01 de agosto de 2012, aos 86 anos.

Licenciado em engenharia química, foi vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, presidiu à mesa do Congresso e ao Conselho Nacional do partido, nas décadas de 1980 e 1990.

Eurico de Melo foi ministro da Administração Interna do VI Governo Constitucional, chefiado por Francisco Sá Carneiro, e exerceu o mesmo cargo no X Governo, sob a liderança de Aníbal Cavaco Silva, de quem seria, no executivo seguinte, vice-primeiro ministro e ministro da Defesa Nacional.

Foi deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, governador civil de Braga e membro da Assembleia Municipal de Santo Tirso.