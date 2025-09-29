Alexandra Leitão acusa Moedas de "abandonar" projetos de habitação acessível

Alexandra Leitão, cabeça de lista da coligação "Viver Lisboa" (PS, Livre, BE e PAN) à Câmara Municipal, acusou o executivo de Carlos Moedas de deixar cair projetos de habitação acessível em imóveis públicos, criados ainda durante o mandato de Fernando Medina.

Ao lado de Marina Gonçalves, que foi ministra da Habitação durante o último Governo de António Costa, Alexandra Leitão visitou um dos imóveis - um edifício militar abandonado na Quinta da Alfarrobeira, na freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.

Segundo a candidata socialista, em 2021, foi estabelecido um protocolo de concessão do terreno, mas, em setembro de 2023, a Câmara Municipal de Lisboa desistiu do projeto.

"Havia um protocolo para que isto fosse cedido em direito de superfície, mediante um pagamento, mas para o qual havia verba do PRR e, portanto, seria para fazer aqui habitação acessível, Daria para cerca de 360 focos. A verdade é que isto foi em 2021, (...) e vai-se a saber, em setembro de 2023, que a Câmara, depois de dois anos sem fazer nada, decide abandonar o projeto", afirmou em declarações aos jornalistas durante a visita.

De acordo com Alexandra Leitão, "este é um exemplo (...) de muitas situações que ficaram encaminhadas e dirigidas em terrenos públicos identificados e com projetos".

A socialista criticou ainda o Governo por "repescar um conjunto desses terrenos" para uma "lógica de renda moderada de 2300 euros", um valor que considera desfasado da realidade portuguesa.

"2300 euros, para Portugal, é o dobro do salário médio", sublinhou.

Confrontada com o facto de se tratar de um valor máximo, Alexandra Leitão respondeu que os privados vão aproximar os preços dos 2300 euros.

"Se os privados têm apoios para fazer rendas até 2300 euros, vão encostar aos 2300, é normal, ninguém está contra eles", rematou.

Para a cabeça de lista da coligação "Viver Lisboa", uma solução razoável é estabelecer um valor máximo correspondente aos "30% do rendimento do agregado familiar".

Depois da visita ao edifício militar na Quinta da Alfarrobeira, seguiu-se uma ação de contacto com a população na freguesia de São Domingos de Benfica, ao lado do candidato à presidência da junta, Gonçalo Lopes.