Chega quer vitória, mas Ventura não pode ser candidato em 308 autarquias

As autárquicas são, para o Chega, um enorme desafio eleitoral. André Ventura assume as despesas políticas e já está a liderar a comitiva do partido pelo país fora.

Mas por muito que apareça e maximize o capital político que tem, quase ofuscando o verdadeiro candidato, a maior parte das pessoas sabe que não é ele quem vai a votos no seu município.

André Ventura em primeiro plano

Esta segunda-feira confirmou a tendência que deve manter-se em toda a campanha eleitoral: foi André Ventura a assumir a dianteira da campanha, sem pudor de remeter o candidato para segundo plano. Em Alenquer, no distrito de Lisboa, o candidato nem sequer falou aos jornalistas, foi André Ventura a dar a cara pelo partido, uma cara que já praticamente todos reconhecem e que o Chega espera que seja suficiente para angariar o voto de quem passa pela campanha do partido.

"Tenho visto vários estudos, para presidenciais, em que o Chega venceria quase cem municípios, mas cada eleição tem a sua particularidade", assumiu o próprio André Ventura, em declarações aos jornalistas.

O líder do Chega explica-se: "Não significa que eu sendo o candidato preferido em Alenquer para as presidenciais, o Chega vá ganhar em Alenquer". A catadupa eleitoral até se nota nos comentários que vai recebendo na rua. Esta segunda-feira, quando ia a cumprimentar um jovem adulto em Alenquer, ouviu: "O nosso futuro presidente".

Dificuldade de reconhecimento

Nas eleições locais há certas características que podem dificultar a vida ao Chega: André Ventura não pode ser o candidato às 308 câmaras municipais, e isso afasta o maior trunfo eleitoral do partido, o seu líder. Na curta história do Chega, sempre que André Ventura não é o candidato, os resultados eleitorais não foram tão sorridentes.

Foi o que aconteceu em 2021. O partido ainda só tinha um deputado no Parlamento, mas já dava sinais de estar prestes a explodir. Nas presidenciais, em janeiro de 2021, André Ventura alcançou quase 12% dos votos, quase meio milhão de portugueses votaram nele para ocupar o Palácio de Belém.

O que demonstrou que o crescimento não é linear foram precisamente as eleições autárquicas desse ano. Em setembro, o Chega ficou-se pelos 4% e pouco mais de 200 mil votos. O problema é o mesmo de agora: André Ventura não pode ser sempre o candidato.

No ano passado aconteceu o mesmo, o partido tinha acabado de quebrar o bipartidarismo e de se intrometer entre o PS e o PSD. A 10 de março de 2024, o Chega alcançava 18% dos votos e elegia 50 deputados para o Parlamento. Em junho desse ano, nas eleições europeias, Tânger Correa protagonizava uma campanha repleta de percalços e devolvia ao Chega uma imagem de partido médio. Com pouco mais de 9%, o resultado ficava aquém e colocava em causa a ideia de um partido numa rota de crescimento imparável.

A prova de que essas eleições europeias é que foram o acidente de percurso surgiu já este ano, em 2025, quando o partido voltou a crescer, alcançando quase 23% dos votos, mais de um milhão e 400 mil votos e 60 deputados. No próximo dia 12 de outubro há novo desafio em que Ventura não é candidato, ainda que seja o protagonista da campanha.