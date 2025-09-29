Menu
  • Noticiário das 6h
  • 30 set, 2025
Hugo Soares exige a Ventura que peça desculpa por ter "deturpado" as suas palavras

29 set, 2025 - 21:53 • Lusa

Hugo Soares acusou André Ventura de pretender "fazer aquele número de apresentar uma queixa" contra si.

O líder parlamentar do PSD exige ao presidente do Chega um pedido de desculpas ainda esta segunda-feira, depois de este ter publicado um vídeo que Hugo Soares considera baseado numa deturpação das suas palavras.

Hugo Soares falava aos jornalistas após a Comissão Parlamentar da Transparência ter indeferido uma queixa apresentada pelo deputado do Chega Pedro Frazão, segundo a qual o presidente da bancada social-democrata lhe teria prometido "porradas".

Porém, através de gravações pelos serviços do parlamento, concluiu-se que Hugo Soares falou em "moradas" e não em "porradas", razão pela qual a queixa do deputado do Chega foi arquivada.

Só que este caso hipotético caso foi antes mencionado pelo presidente do Chega, através de um vídeo. Agora, o líder parlamentar do PSD exige a Ventura que retire o vídeo das redes sociais e peça desculpa, embora duvide que ele o faça.

"O deputado André Ventura publicou um vídeo onde deturpou propositadamente as minhas palavras com legendas que são falsas. Queria dizer ao deputado André Ventura que ele tem hoje a oportunidade, até ao final do dia, de ter o respeito democrático, de ter o respeito pelas instituições (se não tiver por mais ninguém) retirando o vídeo e fazendo uma coisa tão simples como pedir desculpa", declarou o presidente do Grupo Parlamentar do PSD.

Perante os jornalistas, Hugo Soares acusou André Ventura de pretender "fazer aquele número de apresentar uma queixa" contra si.

Ventura refere-se a Hugo Soares como "um lacaio qualquer" e acusa-o de ameaças

Autárquicas 2025

Ventura refere-se a Hugo Soares como "um lacaio qualquer" e acusa-o de ameaças

"Eu gostava de ver o primeiro-ministro na campanha(...)

"Esperei que os órgãos decisórios [do parlamento] pudessem tomar uma posição e hoje a Comissão de Transparência, com base em factos - e os factos são o Diário da Assembleia da República, onde ficam registadas todas as palavras que cada deputado - decidiu liminarmente arquivar essa insídia que o Chega quis lançar contra mim. Já sabíamos que o Chega confundia hambúrgueres com cidadãos e agora sabemos que o Chega também confunde moradas com porradas", referiu, aqui numa nota de humor.

A seguir, Hugo Soares especificou que André Ventura publicou "um vídeo que é falso, com legendas falsas".

"Sei que ele diz que nunca volta para trás, mas neste caso ficava-lhe bem voltar trás e pedir desculpa. Duvido que ele tenha a humildade de pedir desculpa depois de ter errado", observou.

Interrogado se este "bate-boca" com a presidente do Chega pode perturbar as negociações com o PSD para a viabilização da nova versão da lei de estrangeiros, depois de o diploma do Governo ter chumbado no Tribunal Constitucional, Hugo Soares separou este caso do plano legislativo ao nível da vida parlamentar.

"Não estou em bate-boca nenhum. Desde logo separo as questões substantivas e aquilo que são coisas que dizem muito pouco respeito à vida dos portugueses. Mas, como é evidente, não podia deixar de dizer que me senti, evidentemente, ofendido. Apresentaram uma queixa contra mim que é falsa. Uma queixa em que são deturpados argumentos propositadamente", acrescentou.

