Hugo Soares exige a Ventura que peça desculpa por ter "deturpado" as suas palavras

O líder parlamentar do PSD exige ao presidente do Chega um pedido de desculpas ainda esta segunda-feira, depois de este ter publicado um vídeo que Hugo Soares considera baseado numa deturpação das suas palavras.

Hugo Soares falava aos jornalistas após a Comissão Parlamentar da Transparência ter indeferido uma queixa apresentada pelo deputado do Chega Pedro Frazão, segundo a qual o presidente da bancada social-democrata lhe teria prometido "porradas".

Porém, através de gravações pelos serviços do parlamento, concluiu-se que Hugo Soares falou em "moradas" e não em "porradas", razão pela qual a queixa do deputado do Chega foi arquivada.

Só que este caso hipotético caso foi antes mencionado pelo presidente do Chega, através de um vídeo. Agora, o líder parlamentar do PSD exige a Ventura que retire o vídeo das redes sociais e peça desculpa, embora duvide que ele o faça.

"O deputado André Ventura publicou um vídeo onde deturpou propositadamente as minhas palavras com legendas que são falsas. Queria dizer ao deputado André Ventura que ele tem hoje a oportunidade, até ao final do dia, de ter o respeito democrático, de ter o respeito pelas instituições (se não tiver por mais ninguém) retirando o vídeo e fazendo uma coisa tão simples como pedir desculpa", declarou o presidente do Grupo Parlamentar do PSD.

Perante os jornalistas, Hugo Soares acusou André Ventura de pretender "fazer aquele número de apresentar uma queixa" contra si.