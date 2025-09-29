Manuel Pizarro: Avançar com segunda fase do Metrobus é "provocação à cidade do Porto"

Manuel Pizarro diz que o avanço da segunda fase das obras do Metrobus na cidade do Porto é "uma provocação à cidade do Porto". O candidato socialista responde à providência cautelar assumida pelo candidato do PSD, Pedro Duarte.

"Não compreendo porque é que se interpõe uma providência cautelar, ao invés de se pedir ao ministro das Infraestruturas que tutele a empresa do Metro e que exerça a sua autoridade, mandando suspender a obra", defende Manuel Pizarro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O candidato socialista à câmara da Invicta diz que "avançar com a obra a duas ou três semanas [das eleições] parece ser um desrespeito pelas posições que os candidatos têm vindo a assumir".

O médico e ex-ministro da Saúde afirma, ainda, que "a empresa Metro do Porto e o Governo, que tutela a empresa, não podem ignorar que os diferentes candidatos tenham assumido posicionamentos apelando a uma alteração do projeto para a segunda fase".

"À moda do Porto" quer cidade mais acessível para pessoas com deficiência

Para inaugurar a campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 2025, Manuel Pizarro escolheu dar palco a um debate sobre a acessibilidade na cidade do Porto para pessoas com deficiência.

No painel, esteve presente a diretora de serviços na Associação do Porto de Paralisia Cerebral, Isabel Rute Rocha, e o diretor do departamento de intervenção social da Misericórdia do Porto, João Belchior, numa "Conversa à moda do Porto" moderada por Fernando Paulo, vereador da Coesão Social da Câmara do Porto e candidato autárquico.

A conversa quis dar "um sinal político de que este tema vai ter prioridade na ação do próximo município" diz Manuel Pizarro em entrevista à Renascença, onde relembra que "as medidas com este enfoque nas pessoas com deficiência e na inclusão, vão acabar por beneficiar toda a sociedade portuense".

Fazendo uma análise aos últimos 12 anos de Rui Moreira à frente da Câmara do Porto, Manuel Pizarro reflete que "há duas áreas onde se evoluiu muito menos do que é necessário". A crise da habitação é uma dessas áreas que afeta a população em geral, e para as pessoas em situação mais vulnerável, como são as pessoas com deficiência, essa crise tem uma expressão ainda mais dramática", e por isso Manuel Pizarro quer "dar condições para que, progressivamente, mais imóveis no município possam ser utilizados para a promoção da vida independente das pessoas com deficiência."

Também "o espaço público do Porto, os passeios das ruas, e as próprias ruas têm sido muito maltratadas" aponta Pizarro. "Temos de olhar de forma mais atenta para o estado do nosso espaço público" refere o candidato, que reforça que cada um dos espaços públicos "tem que passar a ser cuidado e tratado de forma a pensarmos nas pessoas que têm maior dificuldade em movimentar-se".

A candidatura "À moda do Porto" quer também "garantir recursos humanos e técnicos para que todas as crianças e jovens com deficiência sejam acompanhados com o maior rigor possível, de forma a que possam desenvolver-se na plenitude das suas potencialidades".

A conversa, que aconteceu na tarde desta segunda-feira na sede de campanha de Manuel Pizarro, desenvolveu os vários desafios que as pessoas portadoras de deficiência ultrapassam nas ruas, nos serviços, na habitação e na educação no município do Porto, num momento marcado por histórias, interações com instituições e pessoas que vivem na primeira pessoa esta realidade.