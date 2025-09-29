Montenegro elogia Suzana Garcia, a candidata "picante" e "polémica" à Câmara da Amadora

Suzana Garcia tem um molho de flores cor de laranja numa mão e na outra frascos de verniz, transparente, e escolheu estes para dizer que vai levar a transparência para a Câmara da Amadora. A candidata do PSD, que há quatro anos teve o apoio de Rui Rio, volta agora a concorrer e Luís Montenegro acredita que é a pessoa certa para derrotar o Partido Socialista, apesar de ser por vezes "polémica" e até "picante". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Aquilo que a Amadora precisa é de quem resolva. Que às vezes tenha até um picante, sim, alguma polémica, até eventualmente tenha alguma discordância de posição, mesmo com aqueles que são os mais próximos. Nós precisamos de pessoas com ousadia”, disse Montenegro num comício ao ar livre, na Damaia. A candidata, que quer erradicar as barracas do concelho e a Cova da Moura, percorreu com o líder do PSD algumas ruas da Damaia. Quando os jornalistas questionaram o primeiro-ministro sobre se concorda com esta posição de Suzana Garcia, a candidata interrompe o primeiro-ministro que recusou comentar a proposta.

“Provoca uma discussão, porque é da discussão que muitas vezes nascem as boas soluções”, adianta Montenegro, quando Suzana Garcia interrompe: “Os terrenos são dos proprietários com quem nós estamos em negociações já desde 2021 e tivesse este atual presidente da Câmara feito o negócio de 14 milhões de euros que era pedido, se calhar não estávamos hoje entregues a uma especulação imobiliária maior”, atira a candidata, atropelando a declaração do primeiro-ministro. Na véspera de o Parlamento voltar a discutir a lei dos estrangeiros, Luís Montenegro disse no discurso no comício na Damaia que os imigrantes são os maiores defensores da política do Governo. Imigrantes são "os maiores defensores da política de imigração"

“Muitas das pessoas que me abordam na rua para me incentivar a termos uma imigração regulada são os imigrantes que estão em Portugal, eles são os maiores defensores da política de imigração que nós temos hoje no nosso Governo”, afirmou o primeiro-ministro. O líder social-democrata considerou que é possível existir “uma convivência sã” com os imigrantes, mas a candidata do PSD, Suzana Garcia, tem uma opinião diferente e considera que nem todos são iguais. “Mas o abraço a essa multiculturalidade não irá ser uma renúncia à nossa própria culturalidade. Iremos apoiar todas as pessoas, mas em primeiro lugar, nós próprios”, referiu no discurso e foi muito aplaudida. A candidata à Câmara da Amadora, pela coligação que integra o PSD, CDS-PP, MPT, PPM e RIR, prometeu ainda erradicar todas as barracas do concelho, uma superesquadra da PSP e mais câmaras de videovigilância. Na próxima quinta-feira, Pedro Passos Coelho e Manuela Ferreira Leite vão participar na campanha de Suzana Garcia num jantar comício. A candidata apresenta os antigos líderes do PSD como “duas figuras marcantes da política portuguesa”. Em Almada, Montenegro andou de metro até Cacilhas Em Almada, o PSD candidata o antigo autarca de Mafra Hélder Sousa e Silva, que foi eleito o ano passado deputado ao Parlamento Europeu.