Proposta de lei de estrangeiros "pode ser melhorada", diz PS

“Não há uma grande distância. O Governo procurou responder a duas questões fundamentais identificadas pelo Tribunal Constitucional: o reagrupamento familiar e garantir o acesso à justiça. A proposta que agora é apresentada pode ser ainda melhorada. Não queiramos agora substituir-nos ao diálogo que tem de haver na Assembleia da República entre os partidos e depois ao momento da apreciação, avaliação e decisão.”

Esta segunda-feira à tarde, em Lisboa, José Luís Carneiro não revelou o sentido de voto do PS, mas admitiu que esta versão agrada mais ao partido.

O diploma alterado pelo executivo da AD depois do chumbo do Tribunal Constitucional é votado terça-feira, no Parlamento.

O líder do PS, José Luís Carneiro, não confirma se vai ou não viabilizar a Lei de Estrangeiros, mas admite que não há uma grande distância entre a proposta socialista e a do governo.

José Luís Carneiro não especificou se tem ou não condições para viabilizar o diploma, mas adiantou que o PS tem propostas de alteração, nomeadamente em matéria laboral.

O líder socialista falava após uma reunião com a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), em Lisboa, no âmbito da campanha autárquica.

Questionado sobre o que fará se perder as eleições, José Luís Carneiro disse estar convicto numa vitória e recusou uma possível demissão.

“A apreciação em cada uma das comunidades locais é, em primeiro lugar, da qualidade do projeto local e da qualidade do perfil de quem se candidata a essas funções. Sempre assumi as minhas responsabilidades, quem me conhece sabe que eu fui um autarca que sempre assumi as minhas responsabilidades.”

José Luís Carneiro devolve a pergunta ao primeiro-ministro e mostra-se confiante nas autárquicas de 12 de outubro.

“Já alguém perguntou ao Dr. Luís Montenegro se perder as autárquicas se demite das funções governativas? Mas eu estou convencido que vamos ganhar as eleições”, declarou.