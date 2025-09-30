Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 30 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Gaia

Eduardo Vítor Rodrigues perde último recurso no Tribunal Constitucional

30 set, 2025 - 12:47 • Redação

Ex-presidente da Câmara de Gaia confirma perda de mandato e é condenado a pagar 1.530 euros em custas processuais

A+ / A-

O antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia perdeu o último recurso no Tribunal Constitucional, decisão que vem confirmar a perda de mandato.

Eduardo Vítor Rodrigues tenha sido condenado pelo crime de peculato, devido ao uso indevido de uma viatura da autarquia para deslocações pessoais, quer suas, quer da sua mulher.

Na decisão divulgada esta terça-feira, e avançada pelo Público, o coletivo de juízes determina o pagamento das despesas processuais, no valor de 1.530 euros, devido à insistência do antigo autarca em recorrer, mesmo após duas decisões que lhe foram desfavoráveis.

Eduardo Vítor Rodrigues já tinha anunciado, em maio, a renúncia ao cargo depois de o Tribunal Constitucional ter confirmado a sentença que ditava a perda de mandato.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 30 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado