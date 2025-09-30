Fernando Ruas do PSD ouve críticas à feira semanal de Viseu

O candidato do PSD à Câmara de Viseu, Fernando Ruas, também presidente da Câmara, ouviu esta terça-feira críticas à feira semanal de Viseu. Uma parte da visita destinou-se a esclarecer que, "em breve", arranca a obra já aprovada.

"Senhor presidente, tem de cá vir no inverno, para perceber a lama que aqui corre. Senhor presidente, alcatroaram para os clientes e ninguém pensou em nós, ninguém falou connosco, olhe para isto. Esta gravilha magoa muitos os pés! Senhor presidente, não tenho nada a dizer, mas esta feira assim não pode ficar", ouviu a agência Lusa dos comerciantes da feira semanal.

"Nós temos um projeto para a feira e interrompemo-lo por causa do aparcamento da Feira de São Mateus", justificou à agência Lusa o também autarca desde 2021, que, ao longo da visita da feira semanal, foi explicando isso mesmo aos feirantes.

Questionado pela Lusa se não há uma falha na comunicação com os feirantes, Fernando Ruas admitiu que sim, "até pela falta de uma associação de feirantes". Se existisse, "a informação veiculava muito melhor" junto das pessoas.

Em 29 de agosto de 2024, foi aprovado o projeto e também a abertura do procedimento.

Com um prazo de execução de 252 dias e um preço base de um milhão de euros, o concurso "e a obra terão de começar rapidamente, se não, só no ano seguinte", uma vez que o espaço "é um dos parques de apoio à Feira de São Mateus", disse na altura Fernando Ruas.

Esta terça-feira, disse que, agora que terminou a Feira de São Mateus, as obras vão ser retomadas, até porque "o pior e mais caro está feito, que é o pavimento, o resto é o mais simples".

Entre apertos de mão e beijinhos, distribuição de brindes e panfletos com a cara de Fernando Ruas, houve palavras de apoio, votos de "continuação de bom trabalho" e de "muito sucesso nos próximos quatro anos". Mas também houve cobranças de promessas e chamadas de atenção para diversas situações em várias freguesias.

"É aquilo que é normal e, sobretudo, quando as situações são específicas. Quando as pessoas vão a determinada aldeia, falaram com o senhor presidente da Junta e a situação é específica, a culpa é da Câmara", argumentou.

Fernando Ruas disse ainda que o executivo faz reuniões descentralizadas nas freguesias "precisamente para ouvir" as pessoas localmente e lembrou que "as juntas têm conteúdo funcional" como as Câmaras.

"Não têm é orçamento, nós percebemos isso, estamos disponíveis e é por isso que fazemos reuniões com os senhores presidentes no início do ano, dizemos o que é que a Câmara pode dar e fazemos reuniões parcelares sempre que nos pedem", justificou.

Fernando Ruas admitiu que saiu da feira "muito motivado", já que fica "sempre com a ideia do dever cumprido", tendo em conta que disse ser "sempre muito bem recebido".

"Venho aqui com todo o prazer e há tantos anos. Fico até emocionado pela forma como as pessoas me recebem. Ter aqui os munícipes e ser recebido desta maneira dá um grande alento", reconheceu.

Além de Fernando Ruas, candidatam-se à Câmara de Viseu Hélio Marta (IL), João Azevedo (PS), Leonel Ferreira (CDU), Hélder Amaral (CDS-PP), Paulo Quintão (ADN) e Bernardo Pessanha (Chega).

Em 2021, o PSD conquistou 46,68% dos votos (cinco mandatos) e o PS 38,26% (quatro mandatos). O Chega foi o terceiro partido mais votado, com 2,95%, e a IL o quarto, com 2,20%.